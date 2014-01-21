Canada Life gewinnt Maklervertriebs-Chef der Axa

21.8.2025
Die Canada Life Assurance Europe plc hat Dr. Frederick Krummet zum Chief Distribution Officer ernannt. Er wird den Posten am 17. November 2025 antreten und den Ausbau der Maklerbetreuung sowie der Partnerbeziehungen vorantreiben, teilte der Versicherer mit.
Der am 21. August 1980 geborene Betriebswirt kommt von der Axa Konzern AG, wo er seit dem 1. Februar 2024 den Maklervertrieb leitet (VersicherungsJournal 16.1.2024). Zudem ist er Vorstandsmitglied des Onlineversicherers Axa Easy Versicherung AG. Krummet ist seit 2010 in verschiedenen Funktionen für den Konzern tätig.
Susan Gibson, Chefin von Canada Life, erklärt zu der Ernennung: „Makler sind das Herzstück unseres Geschäftsmodells, und diese neue Rolle stellt sicher, dass wir unsere Unterstützung und Services weiterentwickeln, um den Bedürfnissen unserer Partnermakler und ihrer Kunden gerecht zu werden.“
Die Canada Life sehe im deutschen Markt große Wachstumsmöglichkeiten und wolle neue Marktpotentiale erschließen.
Eine neue Aufgabe ist auch für Vorstandsmitglied Dr. Igor Radovic (53) vorgesehen. Er soll als Chief Proposition Officer künftig die Produkt- und Innovationsstrategie des Lebensversicherers leiten und „überzeugende Angebote entwickeln, die Mehrwert für Makler und ihre Kunden schaffen“.
Ob die Axa Deutschland bereits einen Nachfolger für Krummet gefunden hat, konnte bis zum Redaktionsschluss nicht geklärt werden.
