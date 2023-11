Canada Life engagiert neuen Vertriebsvorstand

20.11.2023

Dr. Igor Radović (51) steigt in die Führungsriege der Canada Life Assurance Europe plc. auf. Im Vorstand verantwortet er ab sofort die Bereiche Vertrieb, Produktmanagement und Marketing. Radović arbeitet seit über 20 Jahren bei dem Lebensversicherer und war zuletzt als „Commercial Director“ tätig.

„Igor ist eine hervorragende Ergänzung für den Vorstand. Sein Fokus liegt auf der Kunden- und Makler-Perspektive. Dies und seine fundierten Kenntnisse des Marktes und bei der Entwicklung von Beratungslösungen haben einen großen Anteil am bisherigen Erfolg von Canada Life in Deutschland“, lässt sich Susan Gibson, CEO Canada Life Assurance Europe, zu der Personalie zitieren.

Igor Radović (Bild: Canada Life)

Gibson löste im April Markus Drews ab (VersicherungsJournal 11.4.2023), der Anfang des Jahres seinen Rückzug angekündigt hatte (17.2.2023). Drews stand seit 2015 in Diensten des Unternehmens (7.11.2014) und gehörte seit 2015 dem „Board of Directors“ an.