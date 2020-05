Canada Life befördert Deutschland-Chef Markus Drews

12.5.2020

Die Canada Life Assurance Europe plc in Dublin hat Markus Drews (52) per sofort zum neuen CEO ernannt. Gleichzeitig wird er seine Position als Hauptbevollmächtigter der deutschen Niederlassung des Versicherers in Köln weiter wahrnehmen, so der Versicherer auf Nachfrage.

Der Manager folgt damit auf Declan Bolger, der in dieser Position elf Jahre tätig war und jetzt als CEO zur Canada-Life-Tochter Irish-Life-Group Ltd wechselt.

Markus Drews (Bild: Canada Life)

Drews arbeitet seit fünf Jahren als Hauptbevollmächtigter für den deutschen Unternehmenszweig (VersicherungsJournal 7.11.2014) und ist Mitglied des Vorstands. Im Führungsgremium verantwortet er die Bereiche Vertrieb und Produktmanagement, Marktmanagement, HR-Deutschland und Office-Management. Der Manager kam 2015 vom Talanx-Konzern zur Canada Life (6.11.2014, 19.3.2015).

Der Diplom-Betriebswirt sei der erste Deutsche, der in die CEO-Riege der Canada Life aufgestiegen sei, betont der Versicherer in einer Mitteilung. Die Ernennung von Drews erfolge vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden.