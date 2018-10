Bund der Versicherten verstärkt Vorstand

8.10.2018

Auf seiner Mitgliederversammlung am 29. September in Münster stellte der Bund der Versicherten e.V. (BdV) den Hamburger Rechtsanwalt Stephen Rehmke (42) als drittes Vorstandsmitglied vor. Der bisherige Vorstand mit Sprecher Axel Kleinlein und Mario Leuner, zuständig für Inneres und Finanzen, soll somit vor allem „Verstärkung in juristischen Fragestellungen wie Bewertungsreserven, Run-off, Zinszusatzreserve“ bekommen. Das teilte der Verbraucherschutzverein auf Nachfrage mit.

Stephen Rehmke

(Bild. Rehmke)

Die Muster-Feststellungsklage und „die klassischen Verbandsklage als Instrument des Verbraucherschutzes werden dabei eine wichtige Rolle spielen“, so der BdV weiter. Rehmke ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Er hat sich mit Fragestellungen zum Versicherungsrecht für Mandanten, nicht aber für Versicherer, als auch als gerichtlicher Vertreter für Verbandsklagen für die Verbraucherzentrale Hamburg e.V. und den BdV befasst.

Seinen Vorstandsposten beim Verbraucherschutzverein tritt der Anwalt Anfang 2019 an, das genaue Datum steht noch nicht fest. Auf der Versammlung bestätigten die Mitglieder als Aufsichtsräte für die nächsten drei Geschäftsjahre erneut die Verbraucherschützerin Edda Castelló, Versicherungsberater Peter Schütt und Rechtsanwalt Dr. Gernot Stenger.