Bund der Versicherten: Axel Kleinlein quittiert seinen Job

30.6.2022 – Überraschend kündigt Vorstandssprecher Axel Kleinlein seinen Rückzug an. Der Mathematiker wolle sich selbstständig machen, aber keinesfalls künftig für die Assekuranz arbeiten. Seine Nachfolge beim BdV treten Bianca Boss und Stephen Rehmke an.

Paukenschlag beim Bund der Versicherten e.V. (BdV): Vorstandssprecher Axel Kleinlein verlässt die Verbraucherschutz-Organisation im September. Was er beruflich konkret vorhat, lässt sich einer Mitteilung des Vereins vom Donnerstagvormittag nicht entnehmen. Aber Kleinlein lässt sich wie folgt zitieren: „Ich werde keinesfalls auf die Seite der Versicherer wechseln.“

Für den Ruhestand dürfte es etwas früh sein. Im Oktober feiert der Diplom-Mathematiker seinen 53sten Geburtstag. Als Selbstständiger will sich Kleinlein „wieder stärker wissenschaftlichen und inhaltlichen Themen widmen“, heißt es in der Mitteilung des BdV. Er wolle zukünftig wieder tiefer in die Welt der Versicherungsmathematik eintauchen.

Im September ist Schluss

Seit 2011 führt Kleinlein, mit einer Unterbrechung, den BdV (VersicherungsJournal 27.9.2011). Auf der nächsten Mitgliederversammlung am 24. September in Hamburg wird der Vorstandssprecher letztmals seinen Bericht abgeben und sich dann von den Mitgliedern verabschieden.

Auf der Chefetage der Organisation führt sein Ausscheiden zu folgenden Veränderungen: Zum 1. Juli steigt Bianca Boss, derzeit noch Pressesprecherin, in den Vorstand des Vereins auf. Den Job als Sprecher des Gremiums übernimmt Stephen Rehmke.

Als der BdV noch ein „zerstrittener Haufen“ war

Unter der Ägide von Kleinlein hat der BdV durchaus turbulente Zeiten erlebt. In der Öffentlichkeit präsentierte sich die Organisation nicht immer als stabile Einheit, sondern durchaus auch als zerstrittener Haufen.

2013 setzte der damalige Aufsichtsrat Kleinlein und das Vorstandsmitglied Thorsten Rudnik Knall auf Fall vor die Tür (25.3.2013). Die Gründe sollen in „unterschiedlichen Auffassungen über die inhaltliche und personelle Ausrichtung des Vereins“ gelegen haben.

Das Handelsblatt interpretierte die Ereignisse damals als einen „Machtkampf, der zuletzt einer Schlammschlacht glich“. Im September 2013 kehrte Kleinlein nach einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in sein Amt zurück (16.9.2013).

Keine versöhnliche Botschaft für Lebensversicherer

Diese Auseinandersetzungen scheint der Mathematiker nicht vergessen zu haben. „Anders als damals sehe ich den BdV jetzt sehr gut aufgestellt und gut für die Zukunft präpariert“, lässt er sich in der aktuellen Mitteilung zu den damaligen Turbulenzen zitieren.

In Richtung Versicherer, mit Blick auf die Riester-Rente und Altersvorsorge lässt er zum Abschied wenig Milde walten und gibt sich weiterhin kämpferisch.

„Der Kampf gegen den legalen Betrug der Lebensversicherer ist noch nicht entschieden. Sowohl Verbraucherverbände wie der Bund der Versicherten als auch unabhängige Versicherungs-Mathematiker – wie etwa zukünftig ich – stehen bereit, die Schlachten weiter zu schlagen“, kündigt er in der BdV-Mitteilung schon mal vorsorglich an.