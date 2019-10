Büro geschlossen

31.10.2019 – Der Reformationstag ist unter anderem in Schleswig-Holstein gesetzlicher Feiertag. Daher ist das Büro des Verlages in Ahrensburg heute geschlossen.

Das VersicherungsJournal erscheint trotzdem, wie an allen anderen regionalen Feiertagen. Die Redaktion ist per E-Mail erreichbar.

Am Freitag sind wir – trotz des regionalen Feiertags Allerheiligen – wieder vollumfänglich für Sie da. Das Vertriebsbüro in Berlin ist an beiden Tagen geöffnet.