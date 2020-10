BSV: Allianz einigt sich mit Paulaner-Gastwirten

22.10.2020 – Einen Tag vor der Verfahrensaufnahme findet die Allianz mit den Gastronomen des traditionsreichen Nockherbergs außergerichtlich einen Kompromiss. Die Betreiber der Wirtschaft hatten auf Zahlung einer Entschädigung in Höhe von über 1,1 Millionen Euro geklagt.

In der Auseinandersetzung um die Leistungen aus der Betriebsschließungs-Versicherung (BSV) ist kein Ende in Sicht. Seit dem Ausbruch des Covid-19-Virus in Deutschland, dem damit einhergehenden Lockdown sowie der angeordneten Schließung von Gaststätten und Hotels ringt man um eine Lösung.

Versicherte Unternehmer fordern von der Assekuranz Geld, weil die Behörden ihren Betrieb während des Lockdowns dicht machten. Die Versicherer stellen sich auf den Standpunkt, die Schließungen wegen der aktuellen Pandemie wären nicht versichert (VersicherungsJournal Archiv).

Allianz und Nockherberg-Gastronomen einigen sich

Anfang des Monats hat das Landgericht München I mit Entscheidung vom 1. Oktober 2020 (12 O 5895/20) den Betreibern des Augustiner-Kellers gegen die Versicherungskammer Bayern (VKB) in vollem Umfang Recht gegeben (2.10.2020).

Die Konsequenz aus dem Urteil: Der öffentlich-rechtliche Versicherer soll dem Gastwirt über eine Million Euro zahlen. Die VKB teilt die Auffassung der Richter nach eigener Aussage nicht und wird in Berufung gehen.

Ebenfalls vor dem Landgericht München I sollte die Klage des Biergartens und Wirtshauses „Paulaner am Nockherberg“ der Schottenhamel und Lechner GmbH gegen die Allianz Versicherungs-AG verhandelt werden. Einen Tag vor Start des Verfahrens (12 O 6496/20) verkündete die 12. Zivilkammer im Pressebereich ihrer Webseite die Klagerücknahme.

Die Gastronomen Christian Schottenhamel und Florian Lechner hatten „auf Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 1,134 Millionen Euro aufgrund der Corona-bedingten Betriebsschließung gegen ihre Versicherung geklagt“, so das Gericht.

Nicht auf andere Fälle übertragbar

Die beiden Nockherberg-Geschäftsführer haben sich außergerichtlich mit der Allianz geeinigt und daher ihre Klage zurückgezogen. Details über die Vereinbarung gaben sie nicht bekannt. „Wir können uns aufgrund der zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarungen inhaltlich nicht zu dem Verfahren äußern“, erklärte die Allianz auf Nachfrage.

Die aktuelle Entscheidung sei aber nicht auf andere Fälle übertragbar, so die Gesellschaft. „Bei allen Gerichtsverfahren kommt es stets auf den Einzelfall und insbesondere auf die konkreten Versicherungs-Bedingungen und die jeweilige behördliche Anordnung an. […] Es gibt bislang noch kein Urteil in einem Fall, in dem Versicherungs-Bedingungen der Allianz zugrunde lagen“, so das Unternehmen.

Allianz: kein Versicherungsschutz

Grundsätzlich sei man weiterhin der Meinung, dass kein Versicherungsschutz besteht. Das werde durch ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichts Hamm vom 15. Juli gestützt (20 W 21/20; vorgehend LG Essen, 16. Juni 2020, 18 O 150/20)..

Die Richter hätten entschieden, dass „bei Versicherungs-Bedingungen, die nach unserer Einschätzung mit von uns verwendeten Versicherungs-Bedingungen für Hotel- und Gaststättenbetreiber weitgehend vergleichbar sind, für Einnahmeausfälle bedingt durch das neuartige Coronavirus und die durch ihn ausgelöste Krankheit kein Versicherungsschutz besteht“, erklärt die Allianz.