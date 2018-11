Brexit: AIG-Umstrukturierung auf Schiene

8.11.2018

Die AIG Europe Limited (AEL) mit Sitz in The AIG Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB, London, GB hat mit Wirkung zum 1. Dezember 2018 ihren gesamten Nicht-Lebensversicherungs-Bestand mit Versicherungsnehmern im Europäischen Wirtschaftsraum (das Vereinigte Königreich ausgenommen) und der Schweiz auf die AIG Europe SA mit Sitz in 10B, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange, Luxemburg übertragen.

Dies teilte die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) am Mittwoch auf ihrer Website mit. Hintergrund für den Schritt der AIG ist der bevorstehende EU-Austritt Großbritanniens, der in weniger als fünf Monaten vollzogen sein soll. Angekündigt hatte das Unternehmen die Neuaufstellung bereits vor einigen Monaten (VersicherungsJournal 23.4.2018).

Informationen zur Umstrukturierung im Zusammenhang mit dem Brexit stellt die AIG auf einer eigenen Webseite zur Verfügung.