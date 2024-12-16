Bonnfinanz wird wieder von einem Trio geführt

9.2.2026

Die Bonnfinanz GmbH hat Dr. Mathias Sczech (49) zum 4. Februar in die Geschäftsführung berufen. Noch bis vor einem Jahr gehörte mit Julia Keller (48) ein drittes Mitglied der Chefetage an. Sie hatte erst wenige Monate zuvor die Verantwortung für die Bereiche Finanzen und Personal übernommen (VersicherungsJournal 8.1.2024).

WERBUNG

Mathias Sczech (Bild: Bonnfinanz)

In dem zuletzt zweiköpfigen Führungsteam fungiert Stefan Mertes (44) seit 2024 als Sprecher der Geschäftsführung (Medienspiegel 2.4.2024). Zum Top-Management zählt außerdem nach wie vor Sebastian Wallusch (34). Er übernahm vor rund drei Jahren die Bereiche Vertrieb, Marketing, Recruiting und Produktmanagement (3.11.2022).

Der promovierte Betriebswirt Sczech kam Mitte 2021 als neuer Leiter des Vertriebspartnerservices zur Bonnfinanz. Zuletzt verantwortete er als Generalbevollmächtigter die Zentralbereiche Finanzen und Produktmanagement. Diese Ressorts führt er in seiner neuen Funktion als Geschäftsführer weiter.

Der 1970 gegründete Allfinanzvertrieb betreut nach Unternehmensangaben deutschlandweit rund 450.000 Privatkunden. Bonnfinanz wurde 2019 von der Zurich Gruppe Deutschland an die auf europäische Finanzdienstleister fokussierte Private-Equity-Gesellschaft Blackfin Capital Partners SAS verkauft (6.6.2019). Sie bündelt ihre Kernaktivitäten in der Allfinanz Holding GmbH.