Bonnfinanz verliert Vorstandschef

30.4.2020

Mit Wirkung zum 1. Mai 2020 scheidet Martin Lütkehaus auf eigenem Wunsch aus dem Vorstand der Bonnfinanz AG aus und verlässt das Unternehmen. Er will sich einer neuen, nicht näher beschriebenen beruflichen Herausforderung stelle, teilte der Finanzvertrieb am Mittwoch mit. Ab sofort leiten die Vorstandsmitglieder Dirk Benz (Vertrieb und Marketing) und Stefan Mertes (Produkte, Finanzen und IT) das Unternehmen gemeinsam, heißt es weiter.

Martin Lütkehaus (Archivbild: Lier)

Aufsichtsratschef Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer kommentiert: „Martin Lütkehaus hat das Unternehmen mit Tatkraft, strategischem Geschick und ausgewiesener Vertriebs- und Produktkompetenz geführt. Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und seine Bereitschaft, die Transformation der Bonnfinanz AG auf einem entscheidenden und schwierigen Wegstück zu begleiten, danke ich ihm sehr herzlich. Für die Zukunft wünsche ich ihm privat und beruflich alles Gute.“

Lütkehaus startete seine berufliche Laufbahn Anfang der 1990er Jahre als Leben Produktmanager der damaligen Equity & Law. Nach einer Karrierestation als Managing Director einer internationalen Beratungsgesellschaft stieß er zur Zurich Gruppe Deutschland, bei der er in unterschiedlichsten Führungspositionen tätig war.

Ende 2012 wurde der Diplom-Ingenieur zum Chief Operating Officer der Bonnfinanz, bis vor etwa einem Jahr eine Zurich-Tochter (VersicherungsJournal Medienspiegel 17.3.2019, 6.9.2019) ernannt (10.12.2012). Kurz darauf rückte er auf den Posten des Vorstandsvorsitzes auf (16.1.2013).