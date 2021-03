Bonnfinanz sieht bereits das Ende bei der Digitalisierung

30.3.2021 – Mit dem Eigentümerwechsel hatte die Bonnfinanz AG große Pläne verkündet. So wollte man nach langen Jahren der Stagnation wieder auf den Wachstumskurs kehren. Danach wurde es vergleichsweise still um den Vertrieb. Aussagen über weitreichende Folgen einer misslungenen IT-Umstellung werden auf Nachfrage des VersicherungsJournals dementiert und eine günstige Entwicklung beschrieben.

Bei der Bonnfinanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung erhalten alle Vertriebspartner seit Januar 2021 wieder eine monatliche Provisionsabrechnung, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit.

Anlass dieser Anfrage war ein Medienbericht, worin behauptet wurde, dass die Vertriebspartner ihre Provisionen selbst schätzen müssten, weil eine neue Abrechnungs-Software nicht funktioniere und voraussichtlich 2021 auch nicht mehr funktioniert werde.

Missbrauch sieht Bonnfinanz als ausgeschlossen an

Auf Nachfrage räumt der Unternehmenssprecher ein, dass sich die Herausforderungen in den Systemumstellungen rund um die Einführung des neuen CRM-Systems (auf Basis von Aurea CRM) „in einigen Punkten komplexer als zunächst erwartet dargestellt“ hätten. Wegen Problemen bei der Datenmigration und Datenqualität habe man den Projektplan verschieben müssen.

Dass die Vermittler ihre Provisionsforderungen selbst berechnen sollten, sei aber nicht korrekt. „Die Bonnfinanz steuerte für einen im Vorfeld kommunizierten Übergangszeitraum die Auszahlungen an den Vertrieb über mit jedem einzelnen Vertriebspartner abgestimmte pauschalierte Vorschusszahlungen (Oktober bis Dezember 2020)“, so der Sprecher.

Nur für den Bereich einer einzelnen Bonus-Zahlung, die hinsichtlich ihrer Voraussetzungen an die Vertriebsleistung des Jahres 2020 anknüpft, wurde im engen Austausch mit dem Vertrieb mit dem Instrument einer Eigeneinschätzung gearbeitet. Eine validierende Nachberechnung hierzu erfolge in Kürze. Ein Controllingprozess schließe missbräuchliche Auszahlung von Bonifikationen aus.

Transformation nach Eigentümerwechsel

Die Zurich Gruppe Deutschland hatte ihre Vertriebstochter 2019 an die französische Private-Equity-Firma Blackfin Capital Partners verkauft (6.6.2019, Medienspiegel 17.3.2019).

Claus Gillen (Bild: Bonnfinanz)

Der inzwischen amtierende Vorstand (Dirk Benz, Vertrieb und Marketing, Claus Gillen, Produkte und Märkte (VersicherungsJournal 24.11.2020), Stefan Mertes, Finanzen und IT) hat das Transformationsprogramm „Roadmap23“ mit den Punkten „Marke, Campus, Karriere- und Vergütung, Digitalisierung sowie Partner & Produkte“ aufgelegt.

Wesentliche interne Systeme (Hardware, MS Office 365, HR-System, Buchhaltungssystem) seien bereits eingeführt. Auch sei der Beratungsprozess mithilfe einer Vielzahl an unterstützenden Tools (Snapview Videoberatung, Finanzplaneronline, Erstberatungs-App) schon digitalisiert, wird mitgeteilt.

Digitalisierung aus den eigenen Mitteln

Die wichtigste Neuerung war die Einführung des CRM-Systems, womit die Vertriebspartner über ihren zentralen Beraterarbeitsplatz alle Kundendaten gebündelt in einer Plattform verwalten können. Nach Unternehmensangaben ist „die Digitalisierung der Bonnfinanz bereits in weiten Teilen abgeschlossen“. Im Laufe des Jahres werde finalisiert.

Finanziert werde sie ausschließlich um Eigenmittel. In enger Abstimmung mit dem Eigentümer werde in der Transformationsphase ein erheblicher Teil des Unternehmensgewinns in strategische Projekte reinvestiert.

Bilanziert wird eine sehr reife Vertriebsleistung

Im Geschäftsjahr 2019 war nach geringeren Provisionserlösen und höheren Kosten das Betriebsergebnis auf 1,2 (Vorjahr: 6,4) Millionen geschrumpft. 2020 liege ein positives Betriebsergebnis vor, sagt der Sprecher. Zurückzuführen sei das erfolgreiche Geschäftsjahr auf eine sehr reife Vertriebsleistung und enge Kundenbindung. Der Nettoumsatz sei gestiegen.

Rund 30 Prozent des Neugeschäfts macht die Bonnfinanz mit Zurich-Produkten. An den Konditionen gegenüber der Zeit vor 2019 hat sich dabei nach Unternehmensaussage nichts geändert. Im Laufe 2021 sollen weitere Premium-Produktpartnerschaften aufgebaut werden.

Neben dem zentralen Produktgeber Zurich habe man mit den „Premiumpartnern Allianz, VHV Versicherung (als zweiter Sachversicherer der Bonnfinanz), Ideal Versicherung, LV 1871 sowie dem Volkswohl Bund die Kooperation deutlich ausgeweitet“, so der Sprecher.

Zusätzliche Expertise im Immobilienbereich wird angestrebt

Im Bereich Investment wird überwiegend mit der DWS-Gruppe kooperiert. Allerdings biete man im Rahmen eines Portfolio-Ansatzes auch den Zugang zu den wichtigsten Investment-Gesellschaften und bei Baufinanzierungen über die Plattform Europace AG zu über 400 Banken. Zudem gibt es eine eigene Vermögensverwaltung.

Das Lebengeschäft, die Baufinanzierung sowie das Investmentgeschäft sollen nach Unternehmensangaben weiterhin die tragenden Säulen der nächsten Jahre sein. Im Immobilienbereich soll zudem weitere Expertise aufgebaut werden.

Vertriebskapazität ist stabil geblieben

Nach Unternehmensangaben vermitteln aktuell circa 450 selbstständige, hauptberufliche Handelsvertreter für die Bonnfinanz AG. Mit 42 Neuverpflichtungen in den letzten zwölf Monaten sei das Recruiting-Ergebnis der letzten Jahre übertroffen worden.

Da einige Vermittler altersbedingt ausgeschieden sind, sei die Zahl der Vertriebskapazitäten stabil. Das Durchschnittsalter in der Bonnfinanz-Vermittlerschaft liegt bei circa 52 Jahre.