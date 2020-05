Blau direkt übernimmt Knip-Bestände

19.5.2020

Zum 1. Mai hat die Blau direkt GmbH & Co. KG den Bestand des Digitalmaklers Knip Deutschland GmbH übernommen. Über den Kaufpreis und die Zahl der übernommenen Policen vereinbarten beide Unternehmen Stillschweigen, wie der Pool auf Nachfrage mitteilte.

Die aktive Kundenbetreuung soll künftig durch die Blau-direkt-Robo-Technologien erfolgen, der Kundenservice werde zunächst weiter unter der Marke Knip agieren.

„Mit der Vereinbarung untermauern wir unsere These, dass sich große Bestände technologiegestützt extrem serviceorientiert und dennoch beispiellos kosteneffizient steuern lassen.“ So lässt sich Oliver Pradetto, Geschäftsführer des Maklerpools, in einer Mitteilung zu der Vereinbarung zitieren.

Oliver Pradetto (Bild: Blau direkt)

Knip ist Teil der Digital Insurance Group (DIG). Das Technologieunternehmen ist vor zwei Jahren aus der Fusion des digitalen Versicherungsmaklers Knip AG und des niederländischen Software-Anbieter Komparu B.V. entstanden (VersicherungsJournal 9.8.2019).