Blau Direkt trennt sich von Biometrie-Spezialisten

11.9.2018

Die Blau Direkt GmbH & Co. KG übergibt das Analyse- und Softwarehaus HT-Maklerservice GmbH, einen Informations-Dienstleister mit Spezialisierung auf biometrische Risiken, an das Software-Unternehmen Objective-IT GmbH. Vor gut einem Jahr hatte der Lübecker Maklerpool das Analysehaus übernommen, um sich entsprechende Ressourcen zu sichern (VersicherungsJournal 8.9.2017).

WERBUNG

Allerdings beteiligte sich Blau Direkt erst kürzlich an Objektive-IT, teilte die Burscheider IT-Firma in einer Mitteilung am Montag mit. Wie hoch die Beteiligung des Maklerpools an dem Software-Unternehmen ist und warum HT-Maklerservice an Objektive-IT weitergereicht wurde, beantwortete die Unternehmenszentrale in Lübeck auf Nachfrage bis Redaktionsschluss nicht.

Die Beteiligung solle „die Unabhängigkeit der Gründungs-Geschäftsführer sichern; eine beherrschende Übernahme durch einen Pool oder Vertrieb verhindern und dem Markt ein frei verfügbares Vergleichsrechner-Angebot langfristig sichern“, teilte Objektive-IT weiter mit.