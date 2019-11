Blau Direkt steigt bei Start-up ein

7.11.2019

Die Blau Direkt GmbH & Co KG hat sich an dem Insurtech Deeplico (steht für: „deep learning intelligence code“) beteiligt. Der norddeutsche Maklerpool hält jetzt 60 Prozent an dem Start-up, das von Geschäftsführer Uwe Redler gegründet wurde. Zur Höhe ihrer Investition machten die Lübecker keine Angaben.

Die junge Firma entwickelte eine spezielle Software, die eigenen Angaben zufolge vor allem Makler und Vertriebe adressiert, die die Kundenpflege ihrer Bestände automatisieren und dabei gleichzeitig ihren Bestand ausbauen möchten.

Uwe Redler (Bild: Julia Neubauer)

„Die Technologie fügt sich nahtlos in unsere Strategie ein, Bestände vollautomatisiert jedes Jahr auszubauen. Der hohe Wert von Deeplico liegt darin, dass wir nicht über Theorien reden. In von uns überwachten Maklerbeständen wurde ein Bestandswachstum von über 90 Prozent in nur zwölf Monaten nachweislich erzielt“, so Marcel Canales, Chief-Business-Development-Officer bei Blau Direkt, in einer Mitteilung vom Dienstag.

Die Geschäftsführung von Deeplico habe auch nach der Beteiligung weiterhin volle Souveränität und könne alle Marktteilnehmer uneingeschränkt bedienen, wie Blau Direkt auf Nachfrage betont. „Prinzipiell können sich auch beispielsweise Wettbewerber beteiligen“, so der Pool gegenüber dem VersicherungsJournal.