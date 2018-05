Blau Direkt setzt auf Neodigital

15.5.2018

Vor rund fünf Wochen hat die Neodigital Versicherung AG von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) die Lizenz zum Betrieb verschiedener Risikoarten in der Schaden- und Unfallversicherung erhalten. Neben eigenen Produkten bietet Neodigital über einen sogenannten „Produkt-Konfigurator“ Vertriebspartnern die Möglichkeit, eigene zielgruppenspezifische Versicherungslösungen als White-Label-Produkte zu kreieren (VersicherungsJournal 9.4.2018).

Lars Drückhammer

(Bild: Blau Direkt)

Am Montag wurde mit der Blau Direkt GmbH & Co. KG der erste Vertriebspartner für das White-Label-Modell präsentiert. Ab sofort vermarkte der Maklerpool aus Lübeck unter dem Namen „Blackstar“ eine eigene, individuell angepasste Produktlinie in der Schaden-/Unfallversicherung, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Mit der eigens gestalteten Produktlinie wird man laut Geschäftsführer Lars Drückhammer „sowohl den Bedürfnissen unserer Kunden als auch den Anforderungen unserer angeschlossenen Makler gerecht. Sie erzielen erhebliche Zeitersparnisse in der Administration […] und können die freiwerdenden Ressourcen für die Betreuung ihrer Kunden nutzen.“

Neodigital Vertriebschef Stephen Voss äußerte sich wie folgt: „Mit Blau Direkt ziehen wir im Bereich der Digitalisierung an einem Strang. Beide Unternehmen stellen sich den digitalen Herausforderungen und verfügen über die notwendige digitale DNA.“