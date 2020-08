Blau direkt: „Irgendwann betreibt man Provisionsdumping“

21.8.2020 – Manche Partner des Maklerpools müssen sich mit Kürzungen ihrer Courtagen abfinden. Dabei steht die Ersparnis nicht unbedingt im Vordergrund. Mit der Maßnahme ist in erster Linie ein Strategiewechsel verbunden. Die Ziele: das Geschäft mit einzelnen Versicherern unattraktiver zu machen und wieder Anreize für den eigenen Einkauf zu schaffen.

Unangenehme Überraschung für größere Vertriebspartner der Blau direkt GmbH & Co. KG: Wie Geschäftsführer Oliver Pradetto über ein Video auf Youtube bekannt gab, senkte der norddeutsche Pool zum 15. August die Courtagesätze für seine sogenannten „X-Partner“.

Darüber hatte der Branchendienst „Versicherungstip“ zuerst berichtet. Pradetto hat die Nachricht auf Nachfrage bestätigt.

In seiner Aufnahme auf Youtube erklärt der Manager, dass der Pool in 20 Jahren noch keine Einschnitte bei den Courtagen vorgenommen habe. Auch habe es in Lübeck immer den Grundsatz gegeben, 100 Prozent der Provisionen an die X-Partner weiterzureichen. Davon müsse man jetzt abweichen.

X-Partner: Hoher Poolbeitrag, dafür Provisionen ohne Abzug

Oliver Pradetto (Bild: Blau direkt)

Die Folgen dieser Maßnahme sind für den Manager klar. „Das sorgt für Aufregung bei Partnern und Schadenfreude bei Wettbewerbern“, kommentiert der Geschäftsführer gegenüber dem VersicherungsJournal.

Eine Beitragserhöhung für alle Vermittler, die mit Blau direkt zusammenarbeiten, kommt für ihn nicht in Frage. Denn das treffe kleinere Partner, die weniger Geschäft einreichen genauso wie große Vertriebler, die mehr Umsatz bringen, dafür aber auch mehr Arbeit machen. Dieses Vorgehen sei dann nicht mehr fair.

Wie Pradetto in seinem Video erklärt, arbeiten die Lübecker aktuell mit 38.000 Courtagesätzen, von der angekündigten Absenkung seien 78 betroffen. Unter dem Strich will der Geschäftsführer so 150.000 Euro einsparen. Pro X-Partner mache die Streichung „etwa 100 Euro im Jahr aus“, rechnet er in seiner Video-Ansprache an die Partner vor.

Um die Aktion nachzuvollziehen, muss man wissen, wen der Pool-Chef mit seiner Ansage adressiert. „Unsere X-Partner sind die Partner unserer Einkaufsgemeinschaft. Sie zahlen etwa 6.000 Euro Beitrag netto im Jahr. Dafür reichten wir unsere Einkaufskonditionen weitgehend ohne Abzug durch“, so Pradetto auf Nachfrage.

Investitionen rechtfertigen Kürzung

Inzwischen macht diese Zielgruppe rund die Hälfte der angeschlossenen Makler aus. Die Umsätze für den Pool aus dieser Partnerschaft beziffert der Geschäftsführer auf 80 Prozent.

Vermittlern stellt sich wahrscheinlich die Frage, warum Pradetto gerade jetzt diesen Schritt geht. Schließlich konnte der Pool laut Cash-Hitliste 2019 im Vergleich zu 2018 knapp 26 Prozent beim Umsatz zulegen (VersicherungsJournal 17.8.2020).

Der Manager liefert in seinem Video dazu eine Erklärung. Der Maklerpool müsse 2020 mehr Geld in die Hand nehmen, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben. „Investitionen in technische Innovationen werden teurer und das bei sinkenden Renditen“, so Pradetto.

2018 lag, wie er in seinem Video berichtet, die Umsatzrendite des Unternehmens noch bei 6,5 Prozent und ging 2019 auf 5,2 Prozent zurück.

Das kann man natürlich nicht ewig weiter ausreizen. Irgendwann betreibt man tatsächlich Provisionsdumping. Oliver Pradetto, Geschäftsführer der Blau direkt GmbH & Co. KG

Strategischer Richtungswechsel

Es sind aber nicht nur die notwendigen Aufwendungen für die Technik, die den Einschnitt begründen, sondern auch die strategische Ausrichtung des Pools. Die Kürzung der Courtagen betreffen zwar alle Sparten, aber nur einen kleinen Teil der Versicherer.

„Auf der einen Seite haben wir Versicherer, da haben wir das Geschäft so weit oberhalb des Marktes vergütet, dass Wettbewerber sich zunehmend beschweren, wir würden den Markt verzerren. Dem haben wir entgegengehalten, dass unsere Partner für diesen Vorteil ihre Poolaufwendungen selbst bezahlen, während unsere Wettbewerber sich das von den Versicherern bezahlen ließen“, erläutert der Poolchef.

Man müsse aber eingestehen, „dass unsere Konditionen bereits weit oberhalb dieses erkauften Vorteils liegen. Für jeden Euro Beitrag, den ein X-Partner zahlt, erhält er im Schnitt zwei Euro mehr Courtage. Das kann man natürlich nicht ewig weiter ausreizen. Irgendwann betreibt man tatsächlich Provisionsdumping“, so der Geschäftsführer.

Dem trage der Pool jetzt Rechnung, indem das Unternehmen diese Vorteile beschneide. Auf der anderen Seite gebe es Versicherer, die das Geschäft als auch die technischen Leistungen mit den Lübeckern als selbstverständlich betrachteten. „Bei diesen Versicherern machen wir die Vermittlung ganz gezielt unattraktiver“, räumt Pradetto ein.

Und schon jetzt ist hier ein Interessengegensatz entstanden, der dafür sorgt, dass unser Einkauf lieber andere Zuwendungen verhandelt, als hohe Courtagekonditionen. Oliver Pradetto

Wieder Anreize für Einkauf schaffen

Zusätzlich will er mit seiner angekündigten Richtungsänderung noch einen anderen, internen Konflikt auflösen: Die X-Partnerschaft sei so attraktiv, dass immer mehr Poolpartner zur Einkaufsgemeinschaft wechseln.

Gleichzeitig sinke aufgrund der hohen Beitragszahlungen eben dieser Makler an die Lübecker das Interesse der eigenen Einkäufer, gute Bedingungen mit den Produktgebern zu verhandeln.

„Unsere Einkaufsabteilung kostet uns jährlich 300.000 Euro. Und schon jetzt ist hier ein Interessengegensatz entstanden, der dafür sorgt, dass unser Einkauf lieber andere Zuwendungen verhandelt, als hohe Courtagekonditionen“, sagt Pradetto. Diesen Konflikt gelte es jetzt aufzulösen, auch im Interesse der Partner.