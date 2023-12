Blau direkt gibt Übernahme von Rosskopf bekannt

5.12.2023

Die Blau direkt GmbH teilte am Montag dieser Woche mit, dass die VKI Rudolf Rosskopf GmbH & Co. KG Teil der eigenen Firmengruppe geworden ist. Der Maklerbetrieb sei seit mehr als 30 Jahren am Markt und betreue überregional rund 2.000 Kunden in nahezu allen Versicherungs- und Finanzbelangen, heißt es.

Der Standort im bayerischen Donauwörth bleibt den Angaben zufolge erhalten. Man habe alle Mitarbeiter übernommen. Der Beitritt sei ein Beispiel für eine erfolgreich umgesetzte Ruhestandsplanung. Der Integrationsprozess sei reibungslos verlaufen, wird berichtet. Nachfragen zum Zeitpunkt der Übernahme oder zur Geschäftsführung wurden bis Redaktionsschluss nicht beantwortet.

Bereits im März 2022 ist laut Handelsregister Rudolf Rosskopf als Kommanditist ausgeschieden. Seither fungieren die Tjara GmbH als Gesellschafter und die Tjara Operations GmbH als Kommanditist. Geschäftsführer beider Unternehmen sind Dirk Henkies, verantwortlich für Unternehmensnachfolge, Bestandskauf und Maklerrente bei Blau direkt, und seit Januar 2023 Oliver Lang, Geschäftsführer des Maklerpools.

Dirk Henkies (Bild: Blau direkt)

Durch die Übernahme von Rosskopf stärke man die eigene Präsenz in Bayern, heißt es in der Pressemitteilung. Man wachse in der Region stark. „Zum Jahreswechsel wird sich ein weiteres Unternehmen der Gruppe anschließen. Mit Standort und Team“, wird Henkies zitiert. Kürzlich kam die GV Makler GmbH unter das Dach der Lübecker (VersicherungsJournal 7.11.2023).