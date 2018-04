Blau Direkt erzielte höchste Wachstumsrate der Branche

30.4.2018

Nach Angaben der Blau Direkt GmbH & Co. KG haben Financial Times und Statista den Maklerpool als wachstumsstärkstes Unternehmen Europas in der Versicherungsbranche ermittelt. Zwischen 2013 und 2016 sei der Umsatz um 146 Prozent gewachsen. Im Jahr 2013 wurde laut dem Geschäftsbericht (PDF-Datei) ein Umsatz in Höhe von 11,1 Millionen Euro erzielt. Im Jahr 2016 waren es laut Geschäftsführer Oliver Pradetto 31,5 Millionen Euro (VersicherungsJournal 15.8.2017).

Mit-Geschäftsführer Lars Drückhammer kommentierte das schnelle Wachstum so: „Als Ergebnis ist es fantastisch, aber man muss auch die Folgen in den Griff bekommen, ohne Qualitätsverluste zumuten zu müssen. Das ist verdammt schwer.“ Dass nicht alles wie geplant funktioniert, sieht man zum Beispiel daran, dass trotz Selbstverpflichtung (PDF-Datei) für 2015 und 2016 keine ausführlichen Geschäftsberichte einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung veröffentlicht wurden.

Oliver Pradetto (links) und Lars Drückhammer mit Urkunde von Financial Times und Statista (Bild: Blau Direkt)

Bei prozentualen Wachstum kann Deutschlands größter Maklerpool, die Fonds Finanz Maklerservice GmbH, nicht mithalten. Aber während der Umsatzzuwachs bei Blau Direkt von 2013 bis 2016 absolut 20,4 Millionen Euro betrug, waren es bei Fonds Finanz fast 28 Millionen Euro. Die Erlöse stiegen von 98,1 Millionen Euro (VersicherungsJournal 27.6.2014) auf 126 Millionen Euro (VersicherungsJournal 13.9.2017).