Blau Direkt bietet digitale Kfz-Schadenregulierung

5.11.2020

Die Blau Direkt GmbH & Co. KG und das Insurtech Faire-Regulierung-System GmbH arbeiten ab sofort in der digitalen Schadenregulierung in der Kfz-Sparte zusammen. Das teilte der norddeutsche Pool am Mittwoch mit.

Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen seit diesem Sommer die Integration des Angebots in seine Plattform vorangetrieben. Der angeschlossene Versicherungsmakler könne somit einen Verkehrsunfallschaden „direkt aus seinem Maklerverwaltungs-Programm digital an Faire-Regulierung“ übermitteln, meldet Blau Direkt.

Paul Staroste (Bild: Wolfgang Schneider)

„Über unsere Plattform hat jeder Nutzer Zugriff auf ein Netzwerk aus gemessen gut performenden Regulierungsspezialisten. Die nehmen sich der Schadensmeldung werktags binnen 30 Minuten an und prüfen die Schadensersatz-Ansprüche des Kunden. Und das sowohl gegenüber der eigenen als auch der gegnerischen Versicherung“, lässt sich dazu Paul Staroste, Geschäftsführer des Insurtechs zitieren. In der Haftpflicht biete Faire-Regulierung Beratung zu 16 bestehenden Anspruchsarten.