Blau direkt begibt sich auf den Weg in Richtung europäischer Superpool

12.7.2022 – Der US-amerikanische Finanzinvestor Warburg Pincus will die Mehrheit an Blau Direkt übernehmen. Der Maklerpool erhofft sich dadurch Wachstum und Internationalisierung und will ein internationales Firmengeflecht aufbauen. Die eigene Marktposition soll durch Kooperationen und Zusammenführungen mit weiteren Unternehmen gestärkt werden.

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern (VersicherungsJournal Medienspiegel 8.7.2022), nun ist es offiziell: Das US-amerikanische Private Equity-Unternehmen Warburg Pincus LLC strebt eine Mehrheitsbeteiligung an der Blau direkt GmbH & Co. KG an. Dies bestätigte der Maklerpool am Montag in einer Pressemitteilung.

Mit dem Teilverkauf soll das grenzüberschreitende Wachstum gefördert werden, heißt es zu den Hintergründen. Warburg Pincus sei ein global erfahrener Spezialist für Corporate Engineering.

„Für den Aufbau eines internationalen Firmengeflechts benötigt es einer Menge an hoch spezialisiertem Know-how und Zugang zu Kapitalmärkten, vor allem aber eines guten Netzwerks”, wird Geschäftsführer Lars Drückhammer zitiert.

Expansion in weitere Länder geplant

Nach Deutschland und Österreich hat Blau direkt bereits im vergangenen Jahr eine Tochterfirma in Estland gegründet (23.9.2021). Nun wollen die Lübecker offensichtlich größere Kreise ziehen. Man „möchte in den nächsten Jahren den Aufbruch in weitere Länder Europas wagen“, wird berichtet.

Das Unternehmen werde dazu von einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt und im nächsten Schritt in eine internationale Holding eingebracht.

Hohe Wachstumsraten

Zudem soll die positive Entwicklung fortgeführt werden. In den vergangenen zehn Jahren lag das Wachstum nach eigenen Angaben bei durchschnittlich 31 Prozent und zuletzt im Jahr 2021 bei 50 Prozent. Zur positiven Entwicklung habe besonders die Entwicklung vom Maklerpool zum Infrastruktur-Dienstleister beigetragen.

Doch Technologie werde immer teurer. Deshalb möchte man die eigene Marktposition zusätzlich durch Kooperationen und Zusammenführungen mit weiteren Unternehmen stärken.

„An der Spitze ist das Tempo der Digitalisierung hoch. Um dem Marktdruck zu trotzen, statt ihn bloß standzuhalten, braucht es Internationalisierung und Geschwindigkeit”, wird Drückhammer weiter zitiert.

Laut der Zeitschrift Cash rangiert Blau direkt auf der „Hitliste Maklerpools“ mit Provisionserlösen in Höhe von 82,99 Millionen Euro derzeit an siebter Stelle. Zum Vergleich: Der Branchenprimus, die Fonds Finanz Maklerservice GmbH, erzielte 2021 Prämieneinnahmen in Höhe von 190 Millionen Euro (13.8.2021).

Angst vor einem europäischen Superpool

Der Schritt von Blau direkt, einen ausländischen Finanzinvestor an Bord zu holen, könnte auch mit Deutschlands größtem Maklerpool zusammenhängen. Fonds Finanz hat Ende vergangenen Jahres 60 Prozent der Anteile an den britischen Investor HG Capital verkauft und damit für Unruhe bei den Wettbewerbern gesorgt (10.12.2021).

Man sei geraume Zeit nervös gewesen, „ob ein globalisierter Kapitalmarkt mit brutalen Millionen sich einen Superpool zusammenkauft und uns verdrängt“, sagte Blau direkt-Chef Oliver Pradetto im Januar des Jahres gegenüber dem Nachrichtendienst Das Investment (13.1.2022).

Der langjährige Geschäftsführer, der im Jahr 2000 zusammen mit Drückhammer den Lübecker Maklerpool gegründet hat, will sich im kommenden Jahr mit Etablierung einer neuen Firmenstruktur aus dem Operativen zurückziehen. Er wird nur beratend begleiten und projektbasiert mitarbeiten.

An der Spitze stehen dann voraussichtlich weiterhin Drückhammer, Oliver Lang und Hannes Heilenkötter. Letzterer gehört seit Jahresbeginn zur Führungsriege (11.1.2022).