BGV holt neuen Vorstand an Bord

11.12.2018

Der Verwaltungsrat der BGV-Versicherung AG (BGV) hat Dr. Moritz Finkelnburg zum 1. April 2019 zum neuen Vorstandsmitglied bestellt. Er übernimmt dann für die Bereiche Vertrieb-Privat, Kundenservice sowie Kraftfahrt Betrieb und Schaden die Verantwortung, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Der gebürtige Berliner und studierte Rechtswissenschaftler blickt auf 20 Jahre Management- und Vorstandserfahrung in der Versicherungswirtschaft zurück. Seine Spezialgebiete sind Vertrieb und Kompositversicherung sowie Digitalisierung. Seit 2011 ist er als Dozent im Bereich Industrieversicherung tätig. In den letzten Jahren baute Finkelnburg an der Frankfurter Goethe Business School als Akademischer Direktor den Bereich Versicherungen mit Schwerpunkt Digitalisierung auf (VersicherungsJournal 23.9.2016).

Moritz Finkelnburg, Edgar Bohn, Raimund Herrmann (v.li.n.re.) (Bild: BGV/Uli Deck)

2018 wird es außerdem einen Wechsel an der BGV-Spitze geben. Heinz Ohnmacht, aktuell BGV-Vorstandsvorsitzender, wird Ende März 2019 mit 63 Jahren in den Ruhestand gehen (VersicherungsJournal 18.5.2018). Zum 1. April tritt Professor Edgar Bohn als neuer Vorstandsvorsitzender die Nachfolge von Ohnmacht an. Raimund Herrmann, bisher Mitglied des BGV-Vorstandes, wird dann stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Versicherers.