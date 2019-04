Bestandskauf soll Einstieg in einen lukrativen Markt bringen

12.4.2019 – Der Versicherungsmakler Gentner hat die Bestände des auf Wassersport spezialisierten Unternehmens Wengert Versicherungsmakler gekauft. Von der Übernahme verspricht sich der Käufer den Einstieg in einen lukrativen Markt. Er will die Marke Wengert als exklusive Onlinemarke im Wassersportsegment positionieren.

WERBUNG

Zum 1. April hat die Gentner GmbH die Bestände der Wengert Versicherungsmakler GmbH übernommen. Das teilte der Geschäftsführer Michael Gentner am Donnerstag mit. Über die Höhe des Kaufpreises vereinbarten beide Seiten Stillschweigen.

Der Wengert-Standort in Neckartenzlingen werde geschlossen und der Betrieb an die Zentrale nach Vöhringen verlagert. Denn das Geschäftsmodell habe keine Standortbindung, erklärte Gentner auf Nachfrage.

Michael Gentner (Bild: Rampant Pictures)

Für die Beschäftigten suchten Käufer und Verkäufer nach sozialverträglichen Lösungen. „Im Vorfeld wurden gemeinsam über natürliche Fluktuation für die jüngeren Mitarbeiter neue Stellen gesucht und gefunden. Die älteren Mitarbeiter sind mit ihrem Inhaber gealtert, so dass der gesamte Betrieb in den wohlverdienten Ruhestand geht“, so Gentner gegenüber dem VersicherungsJournal.

Faire Basis für alle Seiten finden

Der Geschäftsführer, der 2015 beim Wettbewerb Jungmakler-Award den zweiten Platz als bester Nachwuchsmakler belegt hatte (VersicherungsJournal 30.10.2015), hat bereits diverse Erfahrungen mit der Übernahme von Maklerbeständen (VersicherungsJournal Medienspiegel 1.4.2016).

Er beobachtet derzeit eine negative Entwicklung am Markt: „Unternehmensberater und Bestandsvermittler penetrieren ältere Makler regelrecht und drängen zum Verkauf, so dass die Alt-Makler regelrecht verschreckt und scheu sind, wenn sich der nächste interessante und eigentlich passende Kandidat meldet“.

Diese Vorbehalte konnte der Versicherungsmakler in den Gesprächen mit Wengert-Geschäftsführer Martin Rukeltuel wohl ausräumen.

„Durch den respektvollen Umgang mit der Lebensleistung des Alt-Maklers fanden wir sehr schnell eine faire Basis für alle Seiten. Wichtig ist hier, dass es nicht auf Profit-Maximierung für den Verkäufer durch den Bestandsverkauf ankommt, wie es leider immer wieder propagiert wird, sondern auf die nachhaltige Fortführung und den Erhalt eines Lebenswerkes“, so Gentner.

Einstieg in einen lukrativen Markt

Von der Übernahme des Bestandes des auf Wassersport spezialisierten Versicherungsmaklers Wengert verspricht sich der Geschäftsführer den Einstieg in einen lukrativen Markt. „Mit dem Wengert-Konzept haben wir das absolute Türöffnerprodukt für eine anspruchsvolle und vermögende Klientel.“

Das Unternehmen habe kein Cross-Selling betrieben, sondern sich rein auf die Spezialsparte Wassersport konzentriert. „Wir verbinden hier die gefestigte Kundenbeziehung im Wassersport mit dem starken Cross-Selling-Ansatz und den Erfahrungen der Gentner GmbH: online sowie stationär durch unsere Außendienstmitarbeiter, die Potenzialkunden zu Gentner-Vollkunden entwickeln“, führt der Geschäftsführer aus.

Durch das Neugeschäft im Wassersportbereich generiere das Unternehmen automatisch Neukunden für die Außendienstmitarbeiter.

Ziel: Positionierung als Onlinemarke

Um das Geschäft voranzubringen, habe man entsprechende Marketing-Maßnahmen auf dem unternehmenseigenen Youtube-Kanal, Instagram, Facebook, eine eigene Landingpage und Messeauftritte geplant, führt Gentner aus.

Der Versicherungsmakler will die Marke Wengert als „neue exklusive Onlinemarke im Wassersportsegment“ positionieren. Als Alleinstellungsmerkmal nennt er den Onlinerechner, der über die Website der Marke Wengert erreichbar ist.

„Der Kunde erhält bereits nach wenigen Klicks seinen Preis angezeigt, alle notwendigen Informationen und dies anonym. Er muss keine persönlichen Daten dafür preisgeben. Das unterscheidet uns von unseren Wettbewerbern“, wirbt Gentner.

Der Kunde könne neutral recherchieren und selbst seine Kaufentscheidung treffen. „Wir drehen den Verkaufsprozess um. Der Kunde kauft bei uns ein, nicht wir verkaufen dem Kunden das Produkt. Er kauft komplett selbstständig, genau wie in einem Onlineshop oder bei Amazon, und wenn er begeistert ist, dann entwickeln wir die Kundenbeziehung“, erklärt der Makler sein Konzept.