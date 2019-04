Berkshire zieht nach Köln

4.4.2019

Die deutsche Niederlassung des Industrieversicherer Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BSHI) wird im Sommer von Düsseldorf nach Köln umziehen. Das meldete vergangenen Freitag zuerst der Branchendienst „Versicherungsmonitor“. Leander Metzger, Head of Property & Engineering Lines für Nordeuropa bei BSHI, hat die Pläne gegenüber VersicherungsJournal jetzt bestätigt.

Am 1. Juli wird das Unternehmen, das seit 2016 im deutschen Markt vertreten ist (VersicherungsJournal 12.10.2016), seine Geschäftstätigkeit in der Domstadt aufnehmen. „Wir werden ein Büro in der Innenstadt beziehen. So können wir unseren Mitarbeitern und potenziellen Kandidaten eine attraktive Infrastruktur zur Verfügung stellen“, sagt Metzger.

Leander Metzger (Bild: BSHI)

Das Unternehmen wird in Köln mit 15 Mitarbeitern starten, BSHI Deutschland will seine Mannschaft 2019 aber kräftig aufstocken. Der zweitgrößte Versicherungsstandort in Deutschland (VersicherungsJournal 25.3.2019) biete „da deutlich mehr Möglichkeiten als Düsseldorf“, so der Nordeuropa-Property-Chef.

Außerdem bestätigte Metzger, dass Andreas Krause vom Industrieversicherer QBE Europe SA/NV, Direktion für Deutschland Country-Manager von BSHI Deutschland wird. Wann Krause seinen neuen Job antritt, ist noch nicht klar. Sein Vorgänger Gregor Köhler hatte das Unternehmen vergangenen Sommer verlassen.