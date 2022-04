Bei der Gothaer lief es 2021 besser als erwartet

8.4.2022 – 2021 ist für die Gothaer besser ausgefallen als noch im vergangenen Dezember prognostiziert. Das Geschäft der ersten drei Monate 2022 ist stark, hieß es am Donnerstag bei der Präsentation der Ergebnisse. Die Fokussierung auf mittelständische Firmenkundschaft zahlt sich aus und soll die Fortsetzung des Wachstumskurses garantieren.

Nachdem die ersten drei Monate 2022 für die Gothaer-Gruppe „außerordentlich gut“ gelaufen sind, ist Konzernchef Oliver Schoeller zuversichtlich, auch in diesem Geschäftsjahr „deutlich stärker als der Markt“ zu wachsen. Die „Position als führender Partner für den Mittelstand“ könne ausgebaut werden.

Oliver Schoeller (Bild: Gothaer)

Für die Lebensversicherung rechnet Schoeller allerdings aufgrund der allgemeinen Krisenlagen mit einer „Scheu der Kunden, sich langfristig zu binden“, und daher mit Volatilität.

Zusätzlicher Schub durch „Schlussverkauf“

Mit einem Plus von drei Prozent auf 4,69 Milliarden Euro ist der Konzern 2021 nicht nur doppelt so stark wie der Markt gewachsen, sondern auch etwas kräftiger als im Dezember prognostiziert (VersicherungsJournal 15.12.2021).

Der zusätzliche Schub kam teils von einem „Schlussverkauf“ aus dem Lebensversicherungs-Geschäft.

Dabei sei es den Kunden weniger um den Erhalt des zum 1. Januar 2022 von 0,9 auf 0,25 Prozent abgesenkten Zinses gegangen (25.11.2021). Es drehe sich vielmehr um die dann noch mögliche volle Bruttobeitragsgarantie, so Leben-Vorstand Michael Kurtenbach.

Solvenzquoten verbessert

Die Ertragslage war angesichts hoch rückversicherter Schäden aus Naturkatastrophen sowie nur leicht rückläufiger Kapitalanlageergebnisse stabil. Der Konzern-Jahresüberschuss stieg um 13,4 Prozent auf 82 Millionen Euro.

Die Solvency-ll-Quote für den Konzern stieg auf 200 (Vorjahr: 193) Prozent (inklusive Volatiltätsanpassung, vor Transitional). In der Lebensversicherung liegt sie bei 197 Prozent (Vorjahr: 187; 29.3.2021).

Geschäft mit Unternehmerkunden hat zugelegt

Der größte Risikoträger, die Gothaer Allgemeine AG, wuchs um 4,2 Prozent auf 2,02 Milliarden. Dies war im Wesentlichen aus dem Geschäft mit Unternehmerkunden gespeist, das um 5,6 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro zulegte.

Die Schäden aus Sturmtief „Bernd“ von rund einer halben Milliarde Euro brutto waren zu 96 Prozent rückversichert. Netto erreicht die Combined Ratio 99,6 (93,0) Prozent.

Thomas Bischof (Bild: W&W)

Die im Herbst gestartete „Initiative 500-50-5“ komme gut an, hieß es am Donnerstag bei der Präsentation der Geschäftsergebnisse. Auch Makler interessierten sich dafür, so Thomas Bischof, Chef der Gothaer Allgemeine. Der Versicherer bietet 500 Bestandskunden Hilfe bei der Reduktion ihres CO2-Ausstoßes um 50 Prozent in den nächsten fünf Jahren.

Vorsicht im Cybergeschäft

Angesichts der vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ausgerufenen Warnstufe „gelb“ gibt man sich im Cybergeschäft vorsichtiger.

„Im Neugeschäft stellen wir einige zusätzliche Fragen – unter anderem nach dem Einsatz von Virenschutzsoftware des russischen Herstellers Kaspersky“, erläuterte Bischof. Man nehme die Sorgen der Firmenkunden wahr, sehe für die eigenen Bücher aber keine Schadenserie, sondern sei „gut aufgestellt“.

Bereits im Herbst habe man bei den BSI-Warnungen vor der Schwachstelle in der weit verbreiteten Java-Bibliothek „Log4j“ einen „schnellen Kanal zu den Kunden“ aufgebaut, über den man informiere. Zusätzlich seien Kunden mit exponierter Bedrohungslage identifiziert worden. Aber auch dort stelle man noch keine größeren Schäden fest, so Bischof. Die Gothaer hat knapp 2.000 Cyberverträge gezeichnet.

Drei von vier Kunden für nachhaltigen Tarif

Die Lebensversicherung buchte 2021 mit 1,32 Milliarden Euro 0,2 Prozent mehr, während der Markt schrumpfte. Die seit Jahresmitte angebotene „Gothaer Garantie Rente Index“ hat nach Unternehmensdarstellung zum Plus um ein Drittel auf 1,66 Milliarden Euro Beitragssumme im Netto-Neugeschäft beigetragen.

Zwei von vier Indizes beim neuen Tarif sind nachhaltig. Für diese Variante entschieden sich 75 Prozent der Kunden.

Die Zahl der Vollversicherten nahm in der Krankenversicherung weiter um 2,7 Prozent auf 126.510 Personen ab. Vorständin Dr. Sylvia Eichelberg sieht damit den Abrieb gebremst. Dem Umstand, dass man nicht „so wachstumsstark wie Wettbewerber“ ist, will sie mit zwei neuen Vollversicherungs-Tarifen zum Juli abhelfen.

Die Zusatz- und die betriebliche Krankenversicherung legten hingegen zu. Insgesamt wuchs die Krankenversicherung um 2,2 Prozent auf 909 Millionen Euro.