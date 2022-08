Bedrohungslage im Cyberraum: Helvetia lanciert Frühwarnsystem

26.8.2022

Die Helvetia Versicherungen bieten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz ab sofort den „Helvetia Cyber-Alert“ an. Das Frühwarnsystem informiert per E-Mail über unmittelbar aufgetretene und schwerwiegende Sicherheitslücken im Cyberraum, so dass Abonnenten zeitnah handeln können.

WERBUNG

Das Augenmerk liege auf dem Gefahrenhinweis, berichtet der Versicherer. Handlungsempfehlungen erfolgten durch den jeweiligen Systemanbieter. Entsprechende weiterführende Links werden in den Alarm integriert.

Mit dem Frühwarnsystem möchten die Schweizer den Cyberkriminellen einen Schritt voraus sein und Schäden entschärfen oder sogar abwenden, heißt es. Eine Anmeldung ist auf den Internetseiten der Helvetia uneingeschränkt möglich.