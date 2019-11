BDVM: Wechsel im Vorstand

20.11.2019

Beim Bundesverband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) standen am 15. November satzungsgemäß Vorstandswahlen an. Dabei wurde Dr. Hans-Georg Jenssen als hauptamtlicher geschäftsführender Vorstand bestätigt.

Zum neuen Präsidenten wurde Thomas Haukje von der Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG (NW Assekuranz), gewählt. Er folgt auf York Hillegaart (Funk Gruppe GmbH), der im vergangenen November Dr. Georg Bräuchle auf diesem Posten beerbt hatte, nachdem dieser seine Berufstätigkeit beendet hatte (VersicherungsJournal 12.10.2018).

BDVM-Vorstand (v.l.n.r.): York Hillegaart, Christina Jasmer, Peer Höfling, Hartmut Goebel, Thomas Haukje, Julie Schellack, Dr. Hans-Georg Jenssen, Thomas Olaynig, Christian Fuchs (Bild: BDVM)

Zu Vizepräsidenten gewählt wurden Julie Schellack von der Martens & Prahl Versicherungskontor GmbH & Co. KG und Hartmut Goebel von der Germanbroker.net AG. Christian Fuchs von der FMP Fuchs & Co. KG wurde Schatzmeister.

Zum achtköpfigen, ehrenamtlichen BDVM-Vorstand gehören neben Haukje, Schellack, Goebel und Fuchs auch Hillegaart, Thomas Olaynig von der Marsh GmbH, Christina Jasmer von der Proma Versicherungsmakler GmbH & Co. KG sowie Peer Höfling von der Marscheider Versicherungsmakler GmbH & Co. KG. Dies teilte der Verband am Dienstag mit.