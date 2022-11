BDVM: Bernhard Gause kommt für Hans-Georg Jenssen

23.11.2022

Jetzt ist es offiziell: Dr. Bernhard Gause wird die Nachfolge von Dr. Hans-Georg Jenssen als geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Versicherungsmakler e.V. (BDVM) antreten. Er wurde auf der Versammlung am 18. November offiziell gewählt. Die Nachfolge war bereits im Sommer vergangenen Jahres bekannt geworden (VersicherungsJournal 21.6.2021).

Gause wird vorgestellt als „ein breit aufgestellter Jurist mit einer über 20-jährigen Tätigkeit für den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in zahlreichen Funktionen, zuletzt Mitglied der Geschäftsführung, und dem inhaltlichen Schwerpunkt ‚Risikoschutz für Gesellschaft und Wirtschaft‘“.

Der Jurist ist bereits seit dem 1. Oktober 2021 beim BDVM und hat dort von Anfang an eine „Vielzahl von Themen, die die Versicherungsmakler beschäftigen“ im Fokus seiner Arbeit gehabt, wie der Verband in einer Pressemeldung vom Mittwoch mitteilt. Besondere Erfahrung weist Gause als Chef-Syndikus und als Leiter des GDV-Büros in Brüssel vor.

Bernhard Gause (Bild: BDVM)

Zum Abgang des bisherigen Vorstands heißt es in der Pressemitteilung: „Dr. Jenssen hat über 20 Jahre den Verband als Geschäftsführender Vorstand geprägt und für die Interessen der Versicherungsmakler gekämpft. Ende des Jahres 2022 wird er in den Ruhestand gehen.“