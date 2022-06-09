Barmeniagothaer schlägt im ersten Fusionsjahr den Markt

16.12.2025 – Der neue Versicherer weist im Jahr 2025 gutes Wachstum aus. Er will den Maklerkanal künftig stärken und Personalprobleme mit dem vermehrten Einsatz von künstlicher Intelligenz bekämpfen. Weiterhin setzt die Assekuranz auf Nachhaltigkeit. Die Prognose für 2026 fällt aber eher düster aus.

Die Barmeniagothaer Finanzholding AG hat 2025 ihre Marktposition in der Branche von Rang zehn auf Rang neun verbessert. Das Unternehmen wuchs über den Markt. Die Beitragseinnahmen des neu aus zwei Gegenseitigkeitsvereinen gebildeten Konzerns (VersicherungsJournal 10.10.2024, 9.12.2024) steigen 2025 nach vorläufigen Zahlen um 7,9 Prozent auf rund 9,3 Milliarden Euro.

Demgegenüber erreichte die gesamte Branche nach Zahlen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ein Wachstum von 7,4 Prozent.

„Es ist gelungen, unsere gesamten Kräfte des Unternehmens im Markt zu halten“, betonte Oliver Schoeller, der gemeinsam mit Dr. Andreas Eurich den neuen Versicherer leitet.

Nicht alle Bereich wuchsen über dem Markt

Gleichzeitig sei die versicherungstechnische Performance gestiegen und der Konzern habe in der Substanz zugelegt, mit einer Solvenzquote, die von 189 auf 201 Prozent gestiegen sei. Der Konzernjahresüberschuss wird von 19 Millionen Euro auf voraussichtlich rund 101 Millionen Euro gesteigert werden.

Nicht alle drei Bereiche des Unternehmens wuchsen aber über den Markt. Das gilt nur für Gesundheit mit einem Plus von 8,8 (Markt: 8,0) Prozent und Komposit mit einem Plus von 8,9 (Markt: 7,7) Prozent.

Lebensversicherung schwächelte

Demgegenüber schwächelte die Lebensversicherung. Sie erzielte Beitragseinahmen in Höhe von 1,71 Milliarden Euro, was einem Plus von 3,8 Prozent entspricht. Demgegenüber wuchs der Markt um sieben Prozent.

Während die Barmeniagothaer bei Einmalbeiträgen um 16 Prozent wuchs, lag hier die gesamte Branche bei einem Plus von 25 Prozent. Demgegenüber konnte der Lebensversicherer im besonders nachhaltigen Geschäft bei laufenden Beiträgen punkten. Hier steigen die Beiträge um 0,5 Prozent, während der Markt einen Abrieb von minus 0,6 Prozent hinnehmen musste.

Das Unternehmen betonte, dass es sich als „neuen Player“ bei fondsgebundenen Rentenversicherungen etabliert habe. Von Januar bis November konnte das Neugeschäft hier, gemessen in Beitragssumme, um 166 Prozent zulegen, während laut Barmeniagothaer der Markt in diesem Zeitraum nur um 1,1 Prozent performte.

Beitragsumsatz Barmeniagothaer in Millionen Euro – Wachstum in Prozent – Vergleich zum Markt

Kein konkreter Termin für die Fusion der beiden Krankenversicherer

Wie lange die Zusammenführung der beiden Unternehmen noch dauern wird, wollte Schoeller aber nicht voraussagen. Die Strategie sehe vor, dass durch Zusammenführung und Modernisierung ein ganz neues Unternehmen entstehe.

Probleme gibt es jedenfalls bei der Fusion der beiden Krankenversicherer. Weil ab 2028 eine neue Gebührenordnung für Ärzte gelten soll, würde dies viele Kräfte in der Krankenversicherung binden. Einen konkreten Termin für die Fusion der beiden Krankenversicherer nannte das Unternehmen nicht.

Neues Vergütungssystem steht

Für größere Probleme, verbunden mit Unruhe im Vertrieb, sorgte die Umsetzung eines einheitlichen Vergütungssystems. „Mit unseren Mitbestimmungsgremien haben wir aber gute Modelle entwickelt und sind zum ersten Januar 2026 startklar“, erläuterte Eurich.

Derzeit trägt der Exklusivvertrieb noch zu rund 68 Prozent das Wachstum des Versicherers. Geplant ist es aber, künftig den Maklervertrieb stärker auszubauen.

Die künstliche Intelligenz (KI) hat nach Einschätzung des Versicherers disruptive Potenziale für den Gesamtmarkt und wird 2026 eine Kernpriorität der Barmeniagothaer sein. Einen Stellenabbau wegen des Einsatzes der KI werde es hingegen nicht geben. „Es geht allein um die Bewältigung des fehlenden Personals.“ Auch der Versicherer habe mit dem demografischen Wandel zu kämpfen.

PKV: Viele neue Vollversicherte

In welchem Umfang die Sanierung in der Wohngebäudeversicherung zu Kündigungen von Beständen geführt hat, wollte das Unternehmen nicht sagen. Insgesamt, also inklusive Baupreisindexsteigerung, wurden die Beiträge für Wohngebäude bei der Barmeniagothaer um einen zweistelligen Prozentsatz erhöht.

Sehr erfolgreich ist der neue Versicherer im Bereich des Krankenschutzes. Die Zahl der Vollversicherten stieg bis September 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 9.000 Personen. Seit 2023 hat der Versicherer bereinigt um Abgänge etwa 18.000 vollversicherte Personen hinzugewonnen (5.11.2025).

Versicherer schaut sorgenvoll auf das Jahr 2026

„Wir wollen weiterhin in allem, was wir im Unternehmen tun, nachhaltig bleiben“, betonte der Co-Vorstandschef Eurich. Durch die intensive Nachhaltigkeitsstrategie werde die Glaubwürdigkeit des Versicherers gestützt. Der Manager verwies darauf, dass der Gesamtkonzern von der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH im Nachhaltigkeitsrating ein „AA+“ erhalten hat.

Es sei die beste Bewertung, die Assekurata derzeit vergibt. „Und wir sind auch die einzige Unternehmensgruppe, die das in diesem Umfang erreicht hat“, so Eurich.

Eher sorgenvoll schaut der Versicherer auf das Jahr 2026. „Die geopolitischen Rahmenbedingungen bleiben außerordentlich angespannt“, sagte Schoeller. Zudem gebe es keine klare Perspektive in den sozialen Sicherungssystemen und ein Reformwille in der europäischen Politik sei nicht erkennbar.