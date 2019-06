Barmenia wächst zwei Mal dynamisch, einmal nur marktkonform

4.6.2019 – Die Barmenia Lebensversicherung a.G. baute ihr Neugeschäft 2018 um 17,7 Prozent auf. Die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG wuchs bei den gebuchten Bruttobeiträgen, gestützt von der allgemeinen Haftpflicht- sowie der Hausratversicherung, um 10,6 Prozent. Beim Krankenversicherer stieg zwar die Zahl der Verträge auf über 1,5 Millionen. In der Vollkostenversicherung bröckelte der Bestand aber weiter.

Die drei Barmenia-Gesellschaften sind 2018 laut Geschäftsbericht um 3,1 Prozent auf 2,11 Milliarden Euro Bruttobeitrag gewachsen. Die versicherungs-technischen Ergebnisse nach Handelsrecht fielen bei der Barmenia Krankenversicherung a. G. zwar leicht und beim Lebensversicherer deutlich besser aus.

Das wirtschaftliche, unkonsolidierte Ergebnis vor Steuern fiel jedoch um 16,3 Prozent auf 231,6 Millionen Euro. Dies beruht unter anderem auf höheren Schäden im Kompositbereich und einem geringeren Kapitalanlageergebnis in der Lebensversicherung. Diese musste nach der Änderung der Berechnungsmethode für die Zinszusatzreserve weniger stille Reserve heben – was sich auch in der Entwicklung der Zinssätze zeigt.

Hohe Solvenzquoten

Alle Gesellschaft sowie die Gruppe an sich sind laut SFCR-Bericht gut kapitalisiert: Die Gruppe kommt zum Jahresende 2018 auf eine SCR-Bedeckungsquote von 398,7 (2017: 384,5) Prozent. Die Barmenia Lebensversicherung a.G. weist inklusive Hilfsmaßnahmen eine Quote von 467,7 (348,6) Prozent aus; ohne sind es 385,2 (275,6) Prozent.

Die Barmenia Krankenversicherung a.G. hat eine SCR-Quote von 432,1 (448,9) Prozent und die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG von 230,4 (218,8) Prozent.

Mehr Beitrag, weniger Versicherte

Kennzahlen zur Krankenversicherung. Zum Vergrößern

Bild klicken (Bild: Barmenia)

Bei der Barmenia Krankenversicherung wuchs 2018 zwar die Zahl der Verträge um 1,8 Prozent auf über 1,5 Millionen (ohne Auslandsreise). In der Vollkostenversicherung bröckelte der Bestand aber weiter. Die Zahl der Vollversicherten verminderte sich 0,2 Prozent, während die Beiträge in der Krankheitskosten-Vollversicherung um 2,4 (5,5) Prozent auf 1,23 Milliarden Euro zulegten.

Die Zahlungen für Versicherungsfälle stiegen mit Plus 3,0 (+ 5,5) Prozent auf 1,87 Milliarden Euro zwar etwas weniger stark als im Vorjahr (VersicherungsJournal 3.7.2018). Sie wuchsen jedoch schneller als die Beiträge, weshalb sich die Schadenquote auf 78,4 (75,7) Prozent erhöhte.

Die Abschlusskostenquote wird mit 8,9 (8,2) Prozent angegeben, die Verwaltungskostenquote mit 2,4 (2,3) Prozent. Die versicherungs-geschäftliche Ergebnisquote liegt damit bei 10,3 (13,7) Prozent.

Vom Rohüberschuss nach Steuern von 182,5 (250,0) Millionen Euro wurden 151,5 (210,0) Millionen Euro der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung (RfB) zugeführt. Sie erreichte damit 569,6 (561,7) Millionen Euro.

Modifizierte Garantien laufen

Die Barmenia Lebensversicherung baute ihr Neugeschäft 2018 um 17,7 Prozent auf 34,0 Millionen Euro Annual Premium Equivalent (APE) aus. 58 (50) Prozent des Neugeschäfts waren Produkte mit modifizierten Garantien.

Kennzahlen zur Lebensversicherung. Zum Vergrößern

Bild klicken (Bild: Barmenia)

Der gesamte Bestand vergrößerte sich um gut sechs Prozent auf 205,6 Millionen Euro laufenden Bestandsbeitrag. Die Brutto-Beiträge erhöhten sich um 7,9 Prozent auf 255,7 Millionen Euro; davon waren 199,5 Millionen Euro laufende Beiträge (+ 4,9 Prozent).

Der Lebensversicherer erwirtschaftete bei einer Nettoverzinsung von 3,3 (3,8) Prozent ein Kapitalanlageergebnis von 81,2 (90,0) Millionen Euro. Die Durchschnittsverzinsung erreichte 2,5 (2,8) Prozent. Dank der Änderung der Berechnungsmodalität für die Zinszusatzreserve fällt diese geringer aus, so dass ein Überschuss von 26,5 (10,6) Millionen Euro bleibt.

Zehn Prozent Plus

Getragen von der Allgemeinen Haftpflicht- sowie der Hausratversicherung wuchs der Kompositversicherer um 10,6 Prozent auf 198,2 Millionen Euro. Die Zahl der Verträge erhöhte sich um 7,8 Prozent auf über 1,11 Millionen.

Im Spartenmix hatten weiterhin die Kraftfahrtversicherung mit 36,9 (39,1) Prozent und die Unfallversicherung mit 24,3 (24,7) Prozent das größte Gewicht. Die Combined Ratio wird brutto mit 99,0 (95,3) Prozent und netto mit 97,3 (96,0) Prozent angegeben.

Weitere Details finden sich in den Geschäftsberichten in Kürze unter diesem Link.