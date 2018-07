Barmenia wächst 2017 stärker als erwartet

3.7.2018 – Die Barmenia Versicherungsgruppe übertraf bei der Beitragsentwicklung im Geschäftsjahr 2017, sowohl in der Lebens- wie der Schaden und Unfallversicherung, die eigenen Erwartungen. Die Gewinne entwickelten sich in den einzelnen Geschäftsfeldern allerdings unterschiedlich. Auch die Zukunftserwartungen fallen differenziert aus.

„Eine signifikante Ausweitung des Geschäfts mit Versicherungen zur Ergänzung des gesetzlichen Krankenversicherungs-Schutzes ist weiterhin nicht zu erwarten.“ In dieser Hinsicht macht die Barmenia Krankenversicherung a.G. im Ausblick des Konzerngeschäftsberichts 2017 sich selbst und dem Vertrieb wenig Hoffnung.

Grund sei, dass Einschnitte in den gesetzlichen Leistungskatalog wegen der derzeit guten Finanzlage der Kassen wenig wahrscheinlich seien. Dennoch werde im laufenden Jahr mit einem – allerdings „sehr leichten" – Zuwachs bei den verdienten Beiträgen in der Krankenversicherung gerechnet.

Unterschiedliche Erwartungen in den einzelnen Geschäftsfeldern

Bei der Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG wird dagegen insbesondere durch die Neuentwicklung innovativer Versicherungslösungen „über sämtliche Sparten eine deutliche Beitragssteigerung“ prognostiziert. „Sehr leicht sinkende Beitragseinnahmen“ werden dagegen bei der Barmenia Lebensversicherung a.G. erwartet, die als Gleichordnungskonzern geführt wird.

Letztere hatte im Berichtsjahr „entgegen der Annahme“, wie es im Prognoseabgleich heißt, aufgrund einer „äußerst positiven Vertriebsleistung“ noch ein deutliches Beitragsplus zu verbuchen. Die gebuchten Bruttobeiträge legten bei ihr um 2,8 Prozent auf 236,9 Millionen Euro zu.

Kennzahlen Barmenia Allgemeine 2017 (Bild: Barmenia)

Lebens- und Schaden-/Unfallversicherung wuchsen unerwartet stark

Beim Neuzugang habe das Unternehmen sowohl nach Anzahl wie nach laufendem Beitrag erneut besser als der Markt abgeschnitten, wird dazu erläutert. Besonders gefragt seien insbesondere die 2016 eingeführten Rentenversicherungen mit optionaler Indexbeteiligung gewesen.

Prozentual noch weitaus stärker war das Beitragswachstum mit 8,9 Prozent auf 179,2 Millionen Euro jedoch bei der Barmenia Allgemeine. Einen starken Impuls für das Neugeschäft hätten vor allem die 2016 eingeführte Tier-Operationskosten-Versicherung sowie die 2017 überarbeitete Hausratversicherung geliefert, wird in diesem Zusammenhang hervorgehoben.

Auch die Krankenversicherung legte mehr als der Marktdurchschnitt zu

Über einen ebenfalls hohen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Betragszuwachs von 5,6 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro wird für die Muttergesellschaft Barmenia Krankenversicherung a. G. berichtet. Der Bestand an versicherten Personen legte bei ihr um 0,5 Prozent auf 1,2 Millionen zu.

Zugenommen – und zwar um ein Prozent auf 913.396 Personen – hat allerdings nur der Bestand an Ergänzungsversicherten. Die Zahl der vollversicherten Personen ging leicht um 0,2 Prozent auf 299.619 zurück.

Kennzahlen Barmenia Kranken 2017 (Bild: Barmenia)

Kosten nahmen ebenfalls kräftig zu

Die Aufwendungen für Versicherungsfälle für eigene Rechnung wuchsen in der Krankenversicherung um 5,5 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro an. Jene für den Versicherungsbetrieb stiegen von 167,4 Millionen auf 178,9 Millionen an. Dabei nahmen aufgrund des guten Neugeschäfts die Abschlusskosten um 7,1 Prozent auf 139,1 Millionen Euro zu.

Um 10,7 Millionen auf 327,6 Millionen Euro rückläufig war das Kapitalanlageergebnis. Die Nettoverzinsung ging von 3,6 auf 3,3 Prozent zurück.

Deutlich von 11,8 auf 13,7 Prozent verbessert hat sich die versicherungstechnische Ergebnisquote. Der 2017 erwirtschaftete Überschuss stieg gegenüber dem Vorjahr von 206,7 Millionen auf 250 Millionen Euro, wovon 210 Millionen Euro der erfolgsabhängigen Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt wurden und 40 Millionen den anderen Rücklagen.

Gewinn ging in der Schaden- und Unfallversicherung zurück

Bei der Barmenia Allgemeine erhöhte sich die Vertragszahl im Bestand um 9,5 Prozent auf 1.029.713. Es verblieb unter dem Strich ein Jahresüberschuss von 4,8 Millionen Euro übrig. Das waren 1,5 Millionen Euro weniger als 2016.

Die Brutto-Aufwendungen für Versicherungsfälle nahmen bei ihr um 18,3 Prozent auf 113,2 Millionen Euro zu. Dafür war den Angaben zufolge insbesondere die Allgemeine Unfallversicherung ursächlich. Die Bruttoaufwendungen für den Versicherungsbetrieb stiegen um elf Prozent auf 57,1 Millionen Euro an.

Dabei nahmen die Abschlusskosten von 25,5 Millionen auf 29,1 Millionen Euro zu. Die Combined Ratio verschlechterte sich von 93,1 auf 95,3 Prozent, und das Kapitalanlagenergebnis ging von 6,3 Millionen auf 5,1 Millionen Euro zurück.

Versicherungsleistungen nahmen in der Lebensversicherung ab

Beim Lebensversicherer der Gruppe stieg die Zahl der neu abgeschlossenen Verträge von 17.323 auf 17.932 und die Beitragssumme von 756,5 Millionen auf 822,3 Millionen Euro. Währenddessen sank die Versicherungssumme des Neuzugangs von 1,48 Milliarden auf 1,42 Milliarden Euro.

Gleichzeitig wuchs der Bestand an Verträgen von 240.265 auf 243.080 an. Die Versicherungssumme stieg um 5,8 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro.

Die Versicherungsleistungen einschließlich Regulierungskosten reduzierten sich brutto um 5,7 Prozent auf 169 Millionen Euro, wovon 96,3 Millionen Euro und damit 7,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor auf reguläre Abläufe entfielen. Die Bruttoaufwendungen für den Versicherungsbetrieb stiegen um 4,1 Prozent auf 34,8 Millionen Euro.

Kennzahlen Barmenia Konzern 2017 (Bild: Barmenia)

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit schrumpfte deutlich

Die Abschlussaufwendungen nahmen von 25,4 Millionen auf 27,3 Millionen Euro zu, während die Verwaltungsaufwendungen von 8 Millionen auf 7,5 Millionen Euro zurückgingen. Die Erträge aus den Kapitalanlagen sanken von 97,8 Millionen auf 96,7 Millionen Euro, während die Aufwendungen dafür von 6,5 Millionen auf 6,6 Millionen zunahmen.

Als Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit werden 1,4 Millionen Euro ausgewiesen – nach 3,3 Millionen Euro im Jahr zuvor. Der Jahresüberschuss ging von 1,6 Millionen auf eine Million Euro zurück.

Die vollständigen Geschäftsberichte der Barmenia-Gruppe stehen unter diesem Link zum Download bereit.