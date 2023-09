Barmenia und Gothaer wollen fusionieren

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Auch 2022 übertraf die Versicherungsgruppe viele Ergebnisse des Branchendurchschnitts deutlich. Der Gewinn brach dagegen ein. Über die Hintergründe informierte der Vorstand am Mittwoch auf der Bilanz-Pressekonferenz. (Bild: Die Bayerische) mehr ...

Lohnt sich „der umständliche Weg, für den Vermögensaufbau eine Versicherung einzuschalten“, fragt die Stiftung Warentest in der aktuellen Ausgabe. Sie hat 30 Tarife auf den Prüfstand gestellt. Keine Police erhielt die Note „sehr gut“, nur vier Angebote schafften eine „gute“ Bewertung. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

Bisher hadert die Assekuranz noch mit einem im Raum schwebenden Vorwurf. Was potenzielle Kunden sich von den Unternehmen wünschen, um ihr Geld in deren Hände zu legen, zeigt eine Umfrage von Pangaea Life. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

2.8.2023 –

In einer Studie wurde ermittelt, welche Tarife für Kunden mit ESG-Präferenzen am geeignetsten sind. Im Gesamtergebnis schafften zwei Anbieter die Höchstnote. (Bild: N, CC BY 2.0) mehr ...