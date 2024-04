Barmenia.Gothaer startet spätestens Anfang Oktober

22.4.2024 – Die Vorstände von Gothaer und Barmenia haben sich schriftlich verpflichtet, den Zusammenschluss voranzutreiben. In einem ersten Schritt soll der gesamte operative Geschäftsbetrieb, insbesondere der Bestand der Barmenia Lebensversicherung a.G., auf die Gothaer Lebensversicherung AG übertragen werden. Die zukünftige Holdinggesellschaft soll den Namen Barmenia.Gothaer Finanzholding AG tragen mit den beiden Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit als Obergesellschaften. Mit den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2023 ist der Gothaer-Konzern sehr zufrieden. Es wurde ein Beitragswachstum von 7,2 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro erzielt.

„Wir haben keine Risiken gesehen, die den Zusammenschluss verhindern“, kommentierte der Vorstandsvorsitzende des Gothaer-Konzerns, Oliver Schoeller, den nächsten Meilenstein auf dem Weg zum Zusammenschluss mit den Barmenia Versicherungen (VersicherungsJournal 7.3.2024) am Freitag anlässlich der virtuellen Bilanzpressekonferenz.

Oliver Schoeller (Bild: Gothaer)

Beide Unternehmen gehen davon aus, dass dies Ende September oder Anfang Oktober 2024 der Fall sein wird.

Nächster Meilenstein erreicht

Die Vorstände beider Unternehmen unterzeichneten ein sogenanntes Business Combination Agreement (BCA). „Mit der Unterzeichnung verpflichten wir Vorstände uns, die rechtliche und wirtschaftliche Umsetzung des Zusammenschlusses bestmöglich voranzutreiben und zu fördern“, erläuterte Oliver Schoeller die Bedeutung des Dokuments.

Im BCA haben die beiden Unternehmen schriftlich fixiert, wie die nächsten Schritte auf dem Weg zum Zusammenschluss aussehen sollen, welche konkreten Maßnahmen dafür notwendig sind und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen er erfolgen soll.

Am 18. März 2024 hatte das Bundeskartellamt seine Zustimmung zur Fusion erteilt.

Personenversicherer werden zusammengeführt

Zur Vereinbarung gehört beispielsweise das konkrete Vorgehen bei der angekündigten Zusammenführung der Lebensversicherer. So soll in einem ersten Schritt der gesamte operative Geschäftsbetrieb, insbesondere der Bestand der Barmenia Lebensversicherung a.G., auf die Gothaer Lebensversicherung AG übertragen werden.

Unmittelbar danach soll die Barmenia Leben auf die Barmenia Versicherungen a.G. verschmolzen werden. Der Beginn der Verschmelzung der Gothaer Krankenversicherung AG auf die Barmenia Krankenversicherung AG ist im Jahr 2025 geplant. Dieser Prozess wird bis zu drei Jahre dauern.

Das neue Unternehmen heißt Barmenia.Gothaer Finanzholding

Ende August ist die Anmeldung zur Eintragung des neuen gemeinsamen Unternehmens in das Handelsregister Köln vorgesehen. Erst wenn dieser Eintrag erfolgt ist, ist der Zusammenschluss tatsächlich vollzogen.

Beide Unternehmen erwarten, dass dies Ende September oder Anfang Oktober 2024 der Fall sein wird. Die zukünftige Holdinggesellschaft soll den Namen Barmenia.Gothaer Finanzholding AG tragen. Die Beteiligungshöhe der beiden Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, der Barmenia Versicherungen a.G. und der Gothaer Versicherungsbank VVaG, als Obergesellschaften der neuen Aktiengesellschaft steht derzeit noch nicht fest.

Die Standorte Wuppertal und Köln bleiben laut BCA unverändert erhalten. Für alle Mitarbeiter soll mit dem Tag des Zusammenschlusses eine dreijährige Beschäftigungsgarantie gelten.

Rekordjahr im Neugeschäft

Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2023 der Gothaer bezeichnete Schoeller als „exzellent“. Es sei ein Rekordjahr im Neugeschäft gewesen. Das Wachstum käme aus allen Segmenten.

Besonders stolz ist er darauf, dass die Gothaer zum Marktführer bei der Versicherung von Windenergieanlagen aufgestiegen ist. Auch die Position als einer der führenden Partner des Mittelstands konnte ausgebaut werden.

Die Gothaer ist mit einem Beitragswachstum von 7,2 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro deutlich stärker als der Markt gewachsen. In Komposit liegt das Plus bei zwölf Prozent, in der Krankenversicherung bei 5,6 Prozent. Im Segment Leben gab es erneut einen Rückgang des Einmalbeitragsgeschäfts. Die Beitragseinnahmen sanken um 2,6 (Markt: minus 5,0) Prozent.

Die gebuchten Bruttobeiträge der Gothaer Allgemeine Versicherung AG mit 2,42 Milliarden Euro lagen um zwölf Prozent über dem Vorjahresniveau (3.4.2023). Stärkster Wachstumstreiber bei den Beitragseinnahmen war das Geschäft mit Unternehmerkunden, das um 14 Prozent zulegte. Im Neugeschäft konnte mit 136 Millionen Euro Nettoproduktion erneut ein Rekordergebnis erzielt werden.

Gothaer Leben und Kranken mit starkem Absatzergebnis

Die gebuchten Bruttobeiträge der Gothaer Lebensversicherung AG sanken im Geschäftsjahr 2023 um 2,9 Prozent auf 1,02 Milliarden Euro. Einen Beitragszuwachs verzeichnete die Gothaer Leben in den Geschäftsfeldern betriebliche Altersversorgung (bAV) (+0,5 Prozent) und insbesondere in der Biometrie (+5,0 Prozent). Im Neugeschäft (Beitragssumme netto) ist die Trendwende mit einem Wachstum von 30 Prozent gelungen.

Die gebuchten Bruttobeiträge der Gothaer Krankenversicherung AG stiegen 2023 um 5,6 Prozent auf 969 Millionen Euro. Die Vollversicherung verzeichnete ein deutliches Beitragsplus von 6,0 Prozent. Die Zusatzversicherung legte um 4,4 Prozent zu. Das Neugeschäft wuchs um 39 Prozent.

„Wir haben unsere Ziele deutlich übererfüllt“, sagte CEO Schoeller. Verbessert haben sich die Kapitalanlageergebnisse aller Risikoträger. Nach gegenwärtigem Stand wird der Jahresüberschuss bei 78 Millionen Euro liegen.