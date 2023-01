Barmenia engagiert sich finanziell im Pflegemarkt

31.1.2023

Die Barmenia Versicherungen beteiligen sich über ihre Tochter Barmenia Next Strategies GmbH (BNS) an der digitalen Plattform Care Rockets GmbH. Das Portal tritt als Jobvermittler zwischen Arbeitgebern und Pflegepersonal auf und beschäftigt aktuell 22 Mitarbeiter. Nach Angaben des Versicherers handelt es sich um eine Mehrheitsbeteiligung.

„Die Barmenia hat den Pflegemarkt als strategischen Wachstumsmarkt identifiziert. Das Engagement in diesem Geschäftsfeld ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund der sozialpolitischen Bedeutung der Pflege in der Zukunft zu sehen und hat insbesondere die Gewinnung von Pflegekräften und eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen im Fokus“, erklärt die Gesellschaft auf Nachfrage.

Das Unternehmen ist einer der ersten Versicherer, der sich in diesem Markt finanziell engagiert, wobei die Brisanz in der Pflege bekannt ist (VersicherungsJournal 8.11.2022). So sind die Beiträge zur privaten Pflegeversicherung im Zuge der Beitragshebungen zum Teil bis zu 42 Prozent gestiegen (23.12.2022, 2.12.2022).

Im Schnitt werde der Pflege-Beitrag bei Privatversicherten 104 Euro betragen, rechnete der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (24.10.2022) vor. Die Kosten für die Versorgung werden aber laut der Axa Konzern AG häufig immer noch unterschätzt. Aktuell zahlen Pflegebedürftige oder ihre Angehörigen im ersten Jahr im Pflegeheim im Schnitt 2.245 Euro pro Monat selbst (13.10.2022).