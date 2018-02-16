Bafin widerruft Getsafe-Geschäftserlaubnis

5.12.2025

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat bekannt gegeben, dass sie durch eine Verfügung vom 29. Oktober 2025 die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb der Getsafe Insurance AG widerrufen hat. Demnach hat das Unternehmen hierauf gemäß § 304 VAG verzichtet.

Christian Wiens (Bild: Getsafe)

Denn die am 22. Oktober 2021 von der Bafin erhaltene Versicherungslizenz benötigt Getsafe nicht mehr. Im Juni hat Gründer und Geschäftsführer Christian Wiens mitgeteilt, dass das Insurtech-Unternehmen zukünftig nur noch als Assekuradeur tätig sein werde (VersicherungsJournal 6.6.2025).

Ende vorigen Jahres hatte Getsafe zwar noch Bruttoprämien in Höhe von 25,6 Millionen Euro verbucht. Doch Wiens hat sich mit dem Wachstumstempo unzufrieden gezeigt und als neues Ziel ausgegeben, das wachsende Mehrspartengeschäft effizienter und skalierbarer abzubilden.

Anfang August hatte dann die zum Provinzial-Konzern gehörende Andsafe AG bekannt gegeben, das Vertragsportfolio von Getsafe Insurance als Risikoträger zu übernehmen (1.8.2025). Die Bafin genehmigte den Bestandsübertragungsvertrag per Verfügung vom 15. Oktober (13.11.2025).

Nach Bafin-Angaben ist der Bestandsübertragungsvertrag mit Zugang der Genehmigungsurkunde am 10. November wirksam geworden. Inzwischen hat Getsafe seinen gesamten Versicherungsbestand von etwa einer halben Million Verträgen auf Andsafe übertragen.