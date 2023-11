Bafin verlangt von Signal Iduna Kapitalaufschlag

23.11.2023

Bereits im Mai hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) gegenüber der Signal Iduna Lebensversicherung a.G. einen Kapitalaufschlag auf die Solvabilitätskapital-Anforderung festgesetzt. Seit dem 13. November sind die Anordnungen nun bestandskräftig. Dies teilte die Aufsicht am Donnerstag auf ihrer Homepage mit.

Grund seien Mängel in der IT-bezogenen Geschäftsorganisation gewesen, heißt es. Die Bafin habe die Mängel bei einer Prüfung festgestellt. Das Unternehmen müsse die Mängel fristgebunden beseitigen. Damit ist die Signal Iduna der zweite Versicherer, der aufgrund der EU-Aufsichtsregeln Solvency II seine Eigenmittel erhöhen muss, um Risiken abzudecken.

Zuerst hatte es die Axa Krankenversicherung AG getroffen – ebenfalls wegen Defiziten in der IT (VersicherungsJournal 17.5.2023). Seit Monaten ermittelt die Aufsicht zudem gegen die Allianz SE (Medienspiegel 17.3.2023, 26.9.2023). Auch hier seien zahlreiche Mängel in der IT und bei Prozessen festgestellt worden, hieß es in den vergangenen Wochen in verschiedenen Medienberichten.