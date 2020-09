Bafin verbietet Check24 das Versicherungsgeschäft

15.9.2020 – Die Aktion „Kredit Airbag“ von Check24 wird von der Finanzaufsicht unterbunden. Begründung: Der Vermittler betreibe hier Versicherungsgeschäft, ohne die notwendige Erlaubnis der Behörde zu besitzen.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hat der Check24 Vergleichsportal Finanzen GmbH verboten, das Versicherungsgeschäft zu betreiben. Der Bescheid erging laut Aufsicht bereits am 5. August; er sei bestandskräftig, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Anlass für das Einschreiten der Aufseher war eine Aktion in diesem Frühjahr (vom 15. bis 30. Juni): Das Portal versprach Kreditkunden, die es an verschiedene Institute vermittelt hat, im Fall von Arbeitslosigkeit die Zahlung von bis zu sechs Kreditraten. „Hiermit betreibt das Unternehmen das Versicherungsgeschäft, ohne die erforderliche Erlaubnis der Bafin“, so die Finanzaufsicht.

Verbot gelte nur für eine Aktion im Juni

Auf Nachfrage teilt der Vergleicher zum Verbot der Behörde mit: „Check24 darf weiter Versicherungen vermitteln. Der Bescheid bezieht sich lediglich auf eine einzelne bereits abgeschlossene Aktion im Juni bei der Vermittlung von Ratenkrediten der Check24 Vergleichsportal Finanzen GmbH.“

Die Firmengruppe dürfe auch weiter Restschuld-Versicherungen und natürlich Ratenkredite vermitteln.

Verbraucher, die den sogenannten „Kredit Airbag“ des Unternehmens genutzt hätten, seien von dem Bafin-Verbot nicht betroffen. „Für die im Aktionszeitraum abgeschlossenen Verträge ändert sich nichts. Sollten Kunden arbeitslos werden, dann dürfen und werden wir wie vereinbart die entsprechenden Kreditraten erstatten“, erklärte Unternehmenssprecher Florian Stark.

Wie viele Abschlüsse, Check24 mit seiner Aktion im Juni einsammeln konnte, dazu schweigt sich das Unternehmen aus.

Check24 im Visier von Vermittlern und Versicherern

Vermittler und Direktversicherer kontrollieren das Auftreten des Vergleichers intensiv auf rechtliche Lücken. Zuletzt haben die Huk-Coburg Versicherungen einen Streit vor Gericht um das Werben mit Garantien und Testnoten gewonnen (VersicherungsJournal 23.4.2020).

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) versucht seit Jahren den großen Online-Konkurrenten rechtlich an die Kandare zu nehmen. Er hat bereits mehrere Verfahren gewonnen – zuletzt den sogenannten „Rabattstreit“, um Sondervergünstigungen für Kunden, die als unzulässige Provisionsweitergabe gewertet wurden (5.2.2020).