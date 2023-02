Bafin lässt „Repräsentanzen“ des „Königs von Deutschland“ schließen

24.2.2023

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hat einen erneuten Versuch unternommen, die Geschäfte des selbsternannten „Königs von Deutschland“, Peter Fitzek, zu unterbinden. Die Behörde hat am Mittwoch dieser Woche die Räume der „Gemeinwohlkasse“ in Wittenberg, Dresden und Menden versiegeln lassen. Die Anordnung sei mit Hilfe der örtlichen Polizei zwangsweise durchgesetzt worden, heißt es einen Tag später in einer Pressemitteilung.

Fitzek sammle unter der Bezeichnung „Gemeinwohlkasse“ Gelder von Verbrauchern ein und verspreche, diese später zurückzuzahlen. Darüber hinaus biete er unter dem Namen „Deutsche Heilfürsorge“ Krankenversicherungs-Verträge an. Die für das Einlagen- beziehungsweise Versicherungsgeschäft erforderlichen Erlaubnisse habe Fitzek nicht, so die Behörde.

Die Geschäfte seien in den drei jetzt zugesperrten „Repräsentanzen“ betrieben worden. Die Vorgänge in den Filialen in Dresden und Menden werden der Aufsicht zufolge von Andreas Franke beziehungsweise Patrick Hyrynko verantwortet. Gegen beide hat die Bafin bereits im Jahr 2021 Verfügungen erlassen (VersicherungsJournal 20.10.2021).

Der selbsternannte „König von Deutschland“ hält seit Jahren die Behörden in Atem (28.9.2015, Medienspiegel 11.10.2013, 10.4.2012). Der MDR berichtete im vergangenen Sommer in dem Artikel „So trickst Reichsbürger Fitzek Deutschland aus“, der gelernte Koch aus Sachsen-Anhalt sei mehrfach zu Haftstrafen verurteilt, jedoch schon im Februar 2022 wieder entlassen worden. Seither sei er offenbar erneut auf Expansionskurs.