Bafin genehmigt erstes Sozialpartnermodell

3.11.2022 – Die Chemiebranche und Vertreter der Energieversorger können zum Jahresende als Vorreiter gelten. Sie bringen die ersten Branchen-Sozialpartnermodelle auf den Weg, mit Zustimmung der Finanzaufsicht. Still geworden ist es dagegen um die Deutsche Betriebsrente von Talanx und Zurich.

Das erste Branchen-Sozialpartnermodell (SPM) hat jetzt alle Hürden genommen, inklusive Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin). Die Tarifparteien des Industriezweigs Chemie verständigten sich auf die sogenannte „Nahles-Rente“ (VersicherungsJournal 22.9.2022).

Mit der Durchführung ist die zu den R+V Versicherungen gehörende Chemie Pensionsfonds AG betraut. Das erste Branchen-Sozialpartnermodell basiert auf einem Flächentarifvertrag, den der Bundesarbeitgeber-Verband Chemie e.V. (BAVC) und die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) vereinbart haben.

Chemische Industrie: Vorbild für andere Branchen?

Claudia Andersch (Bild: R+V)

Als Erste sollen die Tarifbeschäftigten in den Betrieben der chemischen Industrie, die für ihre Altersvorsorge auf den Chemie Pensionsfonds der R+V setzen, profitieren. Für Bestandskunden soll sich an ihren bestehenden Verträgen und Versorgungen nichts ändern, so der Versicherer in einer Mitteilung.

Die Tarifpartner einigten sich im April auf das SPM für ihren Wirtschaftszweig (Medienspiegel 13.4.2022, Medienspiegel 6.4.2022). Diese Zusageart der betrieblichen Altersversorgung (bAV) war im Rahmen des Betriebsrenten-Stärkungsgesetzes entstanden (24.11.2017).

„Das Sozialpartnermodell der Chemie ist zugleich ein Vorbild für andere Branchen. Wir erwarten, dass die Idee des Sozialpartnermodells in Deutschland jetzt einen weiteren kräftigen Schub erfährt“, lässt sich Claudia Andersch, Vorstandsvorsitzende der R+V Lebensversicherung AG, zur Vollzugsmeldung zitieren.

Weitere Nahles-Rente kurz vor Startschuss

Weitere SPMs stehen kurz vor der Umsetzung. Nach eigenen Angaben haben sich auf einen gemeinsamen Tarifvertrag zur Umsetzung der reinen Beitragszusage in der betrieblichen Altersversorgung folgende Verhandlungspartner geeinigt:

Versorgungsträger und durchführende Einrichtung ist die Metzler Sozialpartner Pensionsfonds AG (28.10.2022).

„Die Deutsche Betriebsrente“, eine Konsortiallösung von Zurich Versicherungen und der Talanx AG (22.2.2018), lässt weiter auf sich warten (22.6.2022).