Bafin: Erste Frau auf Chefposten der Versicherungsaufsicht

13.9.2023 – Die Mathematikerin Julia Wiens wechselt von der Baloise Deutschland als Exekutivdirektorin für den Geschäftsbereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht zur Bafin. Ihr aktueller Arbeitgeber besetzt nach Wiens Abgang die offenen Stellen vorerst interimsweise.

Julia Wiens (Bild: Piotr Banczerowski)

Die Entscheidung ist gefallen: Am Mittwoch gab die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) bekannt, dass Julia Wiens (53) die Nachfolge von Dr. Frank Grund (65), Exekutivdirektor für den Geschäftsbereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht, antreten wird. Grund wird sich Ende September in den Ruhestand verabschieden (VersicherungsJournal 1.9.2023).

Erste Frau an der Spitze der Versicherungsaufsicht

Seit Montag gab es Spekulationen, dass erstmals eine Frau die Spitzenposition in der Behörde übernehmen könnte (11.9.2023). Wiens tritt ihren neuen Job zum 1. Januar 2024 an. Bis zu ihrem Kommen übernimmt Axel Oster, Abteilungsleiter in der Versicherungsaufsicht, die kommissarische Leitung des Geschäftsbereichs, wie die Bafin mitteilte.

Julia Wiens bringt fast 30 Jahre Erfahrung im Versicherungsbereich mit. Die studierte Mathematikerin und ausgebildete Aktuarin begann ihre Karriere 1994 bei der Securitas-Gilde Lebensversicherung AG. Aktuell verantwortet sie das Ressort Finanzen/ Kapitalanlagen und die Sparte Leben bei den Baloise Versicherungen in Deutschland (13.4.2021, 26.1.2017).

Baloise kündigt interimistische Nachfolger für Wiens an

Die Managerin wird ihren Arbeitgeber zum 31. Oktober verlassen. Die Baloise besetzt die offen Vorstandspositionen nach Wiens Abgang vorerst interimsweise mit Personal aus dem eigenen Haus.

Christoph Wappler, bisher Bereichsleiter Finanzielle Steuerung, übernimmt die Verantwortung für das Ressort Finanzen und Kapitalanlagen. Dr. Hartmut Holz, bisher Bereichsleiter Fachmanagement Leben, wird übergangsweise das Ressort Lebensversicherung leiten.

„Wir bedauern sehr, dass Julia Wiens uns verlässt, sind aber gleichzeitig stolz und freuen uns für sie über ihre Berufung in eine für die gesamte Branche verantwortungsvolle und wichtige Position“, lässt sich Dr. Jürg Schiltknecht, Deutschlandchef der Baloise, zu dem Wechsel zitieren.