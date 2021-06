Bader übernimmt Chefsessel bei der Stuttgarter

1.6.2021

Am 1. Juni steigt Dr. Guido Bader (48) zum Vorstandschef der Stuttgarter Versicherungen auf. Der Wirtschaftsmathematiker tritt damit die Nachfolge von Frank Karsten (63) an, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Bader wird künftig die Bereiche Aktuariat und Produktentwicklung für die Personen- und Komposit-Versicherung, Kapitalanlage und Immobilien, Personal, Rechnungswesen, Recht und Revision verantworten. 2010 ist er in die Chefetage des Versicherers eingezogen (VersicherungsJournal 28.4.2010). 2009 war er jüngstes Vorstandsmitglied der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) (30.4.2009).

Neben Bader gehören der Führungsriege des Versicherers Ralf Berndt (Vertrieb und Marketing) und Michael Krebbers (Betriebsorganisation, Controlling/ Risikomanagement, IT und Kundenservices) an. Letzterer war erst kürzlich von den HDI Versicherungen in Köln nach Stuttgart gewechselt (Medienspiegel 20.1.2021).

Guido Bader (Archivbild: Schmidt-Kasparek)

Die Neuordnung und Verschlankung des Vorstands seien mit der Berufung von Bader zum Vorstandschef abgeschlossen. Das Unternehmen hatte den Umbau mit Eintritt des stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Wolfgang Fischer 2019 in den Ruhestand begonnen und auf eine Nachbesetzung verzichtet (9.1.2019).