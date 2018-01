Axa verkauft Pensionskasse Pro bAV

30.1.2018 – Die deutsche Axa-Gruppe verkauft ihre Pro bAV Pensionskasse an die Frankfurter-Leben-Gruppe und voraussichtlich auch einen kleinen Altbestand der DBV-Winterthur. Künftig will man sich auf die Direkt- und Rückdeckungs-Versicherung sowie die reine Beitragszusage konzentrieren. Für den Vertrieb und die Mitarbeiter soll sich nichts ändern. Den Kunden winken höhere Renditechancen.

Die Axa-Gruppe will das komplette Unternehmen Pro bAV Pensionskasse AG mit rund 260.000 Verträgen an die Frankfurter-Leben-Gruppe sowie einen bislang schon fremd verwalteten Bestand von rund 32.000 bAV-Verträgen verkaufen.

Alexander Vollert (Bild: Lier)

„Die private und betriebliche Vorsorge bleiben unverändert strategische Säulen von Axa in Deutschland“, betonten Vorstandschef Dr. Alexander Vollert und Dr. Patrick Dahmen, der den Bereich Vorsorge im Konzernvorstand verantwortet, am Dienstag in einer Telefonkonferenz.

Verkauf ein Sonderfall

Vollert und Dahmen bezeichneten den noch nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) genehmigten Verkauf der Pensionskasse als einen „Sonderfall, der mit dem Rest unseres Lebensversicherungs-Geschäfts nicht zu tun hat“. Geplant ist der Übergang zum 1. Januar 2020.

„Es gibt keine weiteren Pläne für Auslagerungen“, sagte Vollert auf Fragen zu weiteren Verkäufen von Lebensversicherungs-Beständen.

Nach dem Wegfall der Steuerbefreiung 2006 habe sich die 2001 gegründete Pensionskasse wie der gesamte Markt zunehmend schwerer getan, Neugeschäft zu akquirieren. Als Folge ausgebliebener neuer Rahmenverträge schrumpfe der Bestand.

DBV-Teilbestand ebenfalls betroffen

Zudem sollen voraussichtlich auch 32.000 fondsgebundene Verträge mit rund 24 Millionen Euro Prämie, die einst von der DBV-Winterthur Lebensversicherung AG abgeschlossen wurden, abgegeben werden. Diese Verträge seien von einem externen Partner verwaltet worden, der den Dienstleistungsvertrag aber zum 31. Dezember 2018 gekündigt habe.

Patrick Dahmen (Bild: Schmidt-Kasparek)

Die IT-Migration würde hochkomplex und sei im eigenen Haus aus Kapazitätsgründen bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht abzuschließen, berichtete Dahmen. Endgültig vereinbart sei der Verkauf dieses Teilbestandes aber noch nicht.

Nur Verbesserungen versprochen

Die Frankfurter Leben soll alle Versicherungsverträge mit unveränderten Garantien, Konditionen und Bedingungen fortführen – und dies zu günstigeren Kosten aufgrund von Skaleneffekten, welche die allein auf die Verwaltung und Abwicklung beschränkte Plattform haben soll.

Nach Aussage von Axa hat die Frankfurter Leben „verbindlich zugesagt, die Kosten der Pro bAV pro Vertrag und Jahr dauerhaft um mehr als 15 Prozent gegenüber dem Jahr 2016 zu senken“.

An diesem Kostenvorteil werden die Kunden über die in der Mindestzuführungs-Verordnung vorgegebenen Verteilung des Kostenergebnisses zumindest hälftig partizipieren. Ohne die Kostenbegrenzung durch die Frankfurter Leben bestünde die Gefahr steigender Stückkosten pro Vertrag und damit sinkender Rendite, sagte Dahmen.

Einrichtung eines unabhängigen Beirats

Als vergleichsweise „junge“ Gesellschaft habe die Pro bAV ihre Überschussbeteiligung im anhaltenden Niedrigzinsumfeld schon deutlich reduzieren müssen und damit gegenüber anderen Produkten im Neugeschäft deutlich an Attraktivität verloren.

Die Frankfurter Leben sei auch hinsichtlich der Kundenzufriedenheit der „richtige“ Partner, so Dahmen. Schließlich habe sie eine niedrige Bafin-Beschwerdequote für die bisher von der Arag-Gruppe (VersicherungsJournal 15.6.2017, 16.12.2016) und der Basler Leben AG Direktion für Deutschland AG übernommenen rund 400.000 Verträge (VersicherungsJournal 9.1.2017).

Die Gruppe plane die Einrichtung eines unabhängigen Beirats für die Kunden.

Sechs Prozent des Bestands

Bezogen auf den gesamten Altersvorsorgebereich der deutschen Axa-Gruppe macht der Verkauf mit seinen rund 260.000 Einzelverträgen und knapp drei Milliarden Euro Kapitalanlagen etwa sechs Prozent aus.

Die Verträge der Pensionskasse weisen Garantiezinsen zwischen 3,25 und 0,9 Prozent auf; im Durchschnitt hat der Bestand einen Hochrechnungszins von 2,4 Prozent.

Durch den Verkauf reduziere sich die Komplexität des Geschäfts. Dies optimiere den Einsatz von Managementkapazitäten sowie Kapital. Den Effekt auf die eigene Solvenzquote wollte Dahmen nicht beziffern. Axa Leben komme auf eine Solvency-ll-Quote über 250 Prozent – dies sei eine Plattform, von der man wachsen wolle und könne. Auch der Kaufpreis wurde nicht genannt.

Reibungsloser Übergang

Mit dem Verkauf sei für Vertriebspartner, Geschäfts- und Endkunden ein „reibungsloser“ Übergang gewährleistet. Die rund 40 unmittelbar mit dem Pensionskassengeschäft betrauten Mitarbeiter sollen auch künftig im Axa-Konzern weiterbeschäftigt werden.

Auch für den Vertrieb soll sich nicht ändern. Axa bleibe dessen Ansprechpartner. Das Bestandsneugeschäft werde fortgeführt. Auch an der Höhe der Vergütung werde sich durch den Verkauf nichts ändern.