Axa übernimmt den nächsten Bestand

10.9.2018

Die Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-AG (Sovag) hatte im letzten Jahr den Vorstand durch Arndt Gossmann und Dr. Gerd Meyer ersetzt, damit sie den Hamburger Maklerversicherer stabilisieren und Möglichkeiten zur Sanierung ausloten (VersicherungsJournal 15.5.2017).

Kurz danach waren nach einem Bericht von Procontra alle Bestandsverträge gekündigt worden. Das Versicherungsgeschäft selbst solle nicht eingestellt werden. Im Juli 2017 kam ein Bestandsverkauf ins Gespräch (VersicherungsJournal Medienspiegel 7.7.2017). Diese Option wird nun realisiert.

Arndt Gossmann (Bild: Sovag)

Die Axa Liabilities Managers (Axa LM) teilte am Freitag mit, sie habe von der Sovag den Erst- und Rückversicherungs-Bestand mit Brutto-Schadenrückstellung in Höhe von 85 Millionen Euro übernommen. Die Transaktion unterliege der behördlichen Genehmigung und erfolge über das Anlagevehikel von Axa LM, das in Run-off Geschäft investiert.

Das war zuletzt die Ambra Versicherung AG, die von der Gothaer Finanzholding AG den im Run-off befindlichen Rückversicherungs-Bestand erworben hat (VersicherungsJournal 18.7.2018, 5.7.2018).