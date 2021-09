Axa-Manager geht zu Liberty Specialty Markets

20.9.2021

Der Spezialversicherer Liberty Specialty Markets Europe S.à.r.l. Zweigniederlassung für Deutschland (LSM), ein Tochterunternehmen der Liberty Mutual Insurance Group, erhält zum 1. Januar 2022 mit Michael Harth einen neuen Verantwortlichen für das Deutschlandgeschäft. Der Manager tritt die Nachfolge von Angelika Gasser an, die die Position übergangsweise bis zum 31. Dezember übernommen hat.

Michael Harth (Bild: LSM)

Harth wird vom Standort Köln aus seinen Aufgaben nachgehen und berichtet künftig an Kadidja Sinz, Chef der Central-Region, so das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung. Angelika Gasser werde in ihrer Funktion als stellvertretende General Managerin Versicherungen Deutschland und in ihrer Tätigkeit für das Underwriting-Management mit Harth weiter zusammenarbeiten.

Der Manager kommt von Axa XL, bei der er unter anderem das Maklergeschäft verantwortet hat und Mitglied des Executive and Operational-Management-Board war.

LSM unterhält mit Köln und Frankfurt zwei Standorte in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben 40 Mitarbeiter. Es bietet 13 Produktlinien an, die von der Haftpflichtversicherung bis zu Deckungskonzepten in der Kautions- und Cyberversicherung oder in der Warranty & Indemnity-Versicherung reichen.