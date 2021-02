Axa macht Niederlassung in Düsseldorf dicht

12.2.2021

Die Axa Konzern AG wird ihren Standort in Düsseldorf schließen. Die betroffenen rund 200 Mitarbeiter sollen in Büros in der Kölner Unternehmenszentrale umziehen. Das berichtete der „Kölner Stadt Anzeiger“ zuerst. Auf Nachfrage bestätige die Axa die Pläne.

Die Entscheidung, die Niederlassung von der Landeshauptstadt in den deutschen Hauptsitz zu verlagern, sei Bestandteil „der Strategie 2023 und dem darauf aufbauenden Axa-Bündnis VI“. Bei dem Programm handele es sich nicht um ein Sparprogramm, wie das Unternehmen betont. Es dementiert damit entsprechende Berichte.

Die betroffenen Arbeitnehmer könnten sich „auf den Verzicht betriebsbedingter Beendigungs-Kündigungen“ verlassen. Die entsprechenden Verhandlungen mit dem Betriebsrat wurden im Dezember 2020 geführt. Kündigungen sind dementsprechend bis 2023 ausgeschlossen.

„Alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, nach Köln zu wechseln. Für Härtefälle suchen wir gemeinsam mit dem Betriebsrat Düsseldorf Lösungen. Gerade in Zeiten der Pandemie hat sich gezeigt, dass die Arbeit auch virtuell, genauso wie am Standort sehr gut möglich ist“, erklärt die Axa.