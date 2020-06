Axa: Leckageschutz senkt Prämien

5.6.2020

Die Axa Versicherung AG kündigt ein digitales Frühwarnsystem für seine Gebäudeversicherung an. Der Leckageschutz „Wasserwächter“ soll Leitungen in den eigenen vier Wänden überwachen. Wenn das Gerät einen Wasseraustritt erkennt, stellt es das Wasser ab und informiert den Besitzer, zum Beispiel per Mail. Zusätzlich liefert das Gerät Statistiken zur Reduzierung des eigenen Verbrauchs.

WERBUNG

Privatkunden, die eine Gebäudeversicherung bei der Axa abschließen möchten, erhalten einen Preisnachlass von zehn Prozent auf eine Police: Der Nachlass gilt für Verbraucher mit Gebäudeversicherung (Ein- oder Zweifamilienhaus).

Der Rabatt ist auch für Firmenkunden mit Profi-Schutz-Gebäudeversicherung bis zwei Millionen Euro möglich, solange der „Wasserwächter“ in Betrieb ist, wie die Axa unterstreicht.

Einen Service für die Wohngebäudeversicherung hatte Anfang des Jahres auch der Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG angekündigt. Hier sind die Kosten für die Ortung von Leckagen enthalten (VersicherungsJournal 29.1.2020). Die Gothaer Versicherungen und die Provinzial Rheinland Versicherungen kooperieren dazu mit der Grohe AG (16.4.2018) sowie die HDI Versicherungen (22.1.2019).