Axa Lebensversicherung bleibt 2017 oft „unter Plan“

20.8.2018 – Für die Axa Lebensversicherung AG war 2017 kein einfaches Jahr, wie der Geschäftsbericht zeigt, denn die Ergebnisse fielen in nahezu allen Bereichen ungünstiger aus als erwartet. Die Folgen bekommt in Gestalt einer geringeren Gewinnabführung auch der Mutterkonzern zu spüren.

Anders als bei der Schaden-/Unfall- sowie bei der Krankenversicherung (VersicherungsJournal 14.8.2018, 23.7.2018) blieben bei der Axa Lebensversicherung AG – abgesehen vom Steueraufwand, der stärker als erwartet von 8,6 Millionen auf 35 Millionen Euro anstieg – praktisch alle Ergebnisse zumindest leicht unter den geplanten Werten. So ist es dem Geschäftsbericht 2017 zu entnehmen.

Das gilt für das Neugeschäft ebenso wie für das Kapitalanlageergebnis und den Jahresüberschuss, aber auch für die Kosten. Letztere verminderten sich insgesamt um 5,9 Prozent auf 331,6 Millionen Euro. Dabei sanken die Verwaltungskosten um 4,6 Prozent auf 82,5 Millionen Euro und die Abschlusskosten um 6,3 Prozent auf 249,1 Millionen Euro.

Neugeschäft geht spürbar zurück

Der Rückgang der Abschlusskosten ist den Angaben zufolge im Wesentlichen durch das rückläufige Neugeschäft gegen laufenden Beitrag sowie geringere Altersvorsorge-Aufwendungen verursacht. Die Beitragssumme des Neugeschäfts sank gegenüber 2016 von fünf Milliarden auf 4,9 Milliarden Euro.

Das Neugeschäft gegen laufenden Beitrag verminderte sich um 7,5 Prozent auf 156,4 Millionen Euro. Insbesondere bei fondsgebundenen Rentenversicherungen kam es zu Rückgängen, aber auch bei konventionellen Renten- und Kollektivversicherungen. Die Einmalbeiträge gingen insgesamt um 14,2 Prozent auf 368,1 Millionen Euro zurück.

Weniger Verträge im Bestand

Die Abgänge an laufenden Beiträgen sanken gleichzeitig um 2,3 Prozent auf 177,6 Millionen Euro. Die Stornoquote stieg – bezogen auf die Stückzahl – von 1,9 auf zwei Prozent an.

Der Bestand nahm, gemessen am laufenden Jahresbeitrag, von 2,26 Milliarden auf 2,25 Milliarden Euro ab und die Vertragszahl sank von 2.838.199 auf 2.758.122. Nach statistischer Versicherungssumme wuchs der Bestand jedoch um 2,2 Prozent auf 112,3 Milliarden Euro an.

Geschäftsfeld betriebliche Altersversorgung wird neu ausgerichtet

Im Ausblick des Geschäftsberichts wird darauf hingewiesen, dass die Axa Lebensversicherung das Geschäftsfeld der betrieblichen Altersversorgung (bAV) derzeit im Hinblick auf das angestrebte nachhaltige Wachstum neu ausrichtet. Als ein „Meilenstein“ wird in diesem Kontext die Veräußerung der Pro bAV Pensionskasse an die Frankfurter Leben-Gruppe bezeichnet (VersicherungsJournal 30.1.2018).

Die Übertragung umfasse in Summe etwa sechs Prozent des gesamten Bestands im Vorsorgebereich, rund 260.000 Einzelverträge und Kapitalanlagen in Höhe von knapp drei Milliarden Euro, wie weiter mitgeteilt wird. Begründet wird hier der Verkauf damit, dass sich die Pro bAV Pensionskasse als noch relativ „junge“ Gesellschaft unter den aktuellen Rahmenbedingungen am Markt sehr schwer tue.

Axa Leben bleibt weiterhin ein „Vollsortimenter“

Kennzahlen der Axa Lebensversicherung AG aus den

Jahren 2017 und 2016. Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: Axa)

In allen anderen Durchführungswegen bleibe die betriebliche Altersversorgung jedoch ein wesentlicher Schwerpunkt für die Axa, wird versichert. Ein weiterer strategischer Schwerpunkt liege erneut auf Biometrieprodukten und grundsätzlich werde die Axa mit Blick auf das Produktportfolio weiterhin als „Vollsortimenter“ agieren.

Die gebuchten Beiträge verzeichneten 2017 einen Rückgang um 2,8 Prozent auf 2,63 Milliarden Euro, wobei die laufenden Beiträge um 0,6 Prozent auf 2,26 Milliarden Euro sanken. Ursächlich für die geringeren laufenden Beiträge waren laut Geschäftsbericht insbesondere Abläufe und Storni bei klassischen Kapitallebens-Versicherungen.

Kapitalanlageergebnis legt stark zu

Aus den Kapitalanlagen, die sich um 0,2 Milliarden auf 37,3 Milliarden Euro erhöhten, wurde ein Nettoergebnis von 1,76 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das waren 20,5 Prozent mehr als im Geschäftsjahr 2016.

Das laufende Ergebnis stieg von 1,06 Milliarden auf 1,60 Milliarden Euro an, während das außerordentliche Kapitalergebnis von 399,5 Millionen auf 152 Millionen Euro zurückging. Die Nettoverzinsung nahm von 3,9 auf 4,7 Prozent zu. Sie ging aber, bereinigt um die Effekte im Zusammenhang mit der Finanzierung der Zinszusatzreserve, von 3,7 auf 3,4 Prozent zurück.

Mehr Investments in alternative Kapitalanlagen

Bei der Kapitalanlagestrategie der Axa Lebensversicherung lag der Fokus einerseits auf einer konsequenten Optimierung der Duration zwischen Aktiv- und Passivseite der Bilanz, wie erläutert wird. Zum anderen sei die Diversifikation des Portfolios über verstärkte Investments in illiquide/ alternative Asset-Klassen wie Infrastruktur, Private Equity und Immobilien erhöht worden.

Die direkten Leistungen an die Kunden für Abläufe, Rückkäufe, Todes- und Heiratsfälle und Unfall sowie für Renten sanken vor allem durch geringere Ablaufleistungen um 6,6 Prozent auf 3,54 Milliarden Euro. Insgesamt erhöhten sich die Leistungen für die Kunden jedoch um 7,1 Prozent auf 4,14 Milliarden Euro.

Ursächlich dafür sind vor allem die gegenüber dem Vorjahr um 601,7 Millionen Euro erhöhten Rückstellungen für Leistungs-Verpflichtungen. Diese Rückstellungen wuchsen damit um 1,5 Prozent auf 40 Milliarden Euro an.

Hohe Zuführung zur Zinszusatzreserve notwendig

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Deckungsrückstellung für den Bestand an Rentenversicherungen, die nicht nach der aktuellen Sterbetafel DAV 2004 R kalkuliert wurden, verstärkt wurde. Die Zinszusatzreserve musste um 752,4 Millionen auf 3,24 Milliarden Euro aufgestockt werden.

Insbesondere Letzteres und der deutlich höhere Steueraufwand im Vergleich zum von Einmaleffekten geprägten Vorjahr ließen den Rohüberschuss nach Ertragssteuern von 364,5 Millionen auf 287,6 Millionen Euro schrumpfen. Der Rückstellung für Beitragsrückerstattung wurden davon 85,1 Millionen Euro zugeführt – nach 132 Millionen Euro im Jahr 2016.

Gleichzeitig wurden ihr 192,8 Millionen Euro entnommen. Im Jahr zuvor waren es 182,5 Millionen Euro gewesen.

Geringere Gewinnabführung an die Konzernmutter

Die Axa Konzern AG als Muttergesellschaft bekam den Gewinnrückgang ebenfalls zu spüren. Ihr wurden im Rahmen des Gewinnabführungs-Vertrages noch 62,3 Millionen Euro überwiesen – nach 85,5 Millionen Euro 2016.

Der vollständige Geschäftsbericht der Axa Lebensversicherung AG steht unter diesem Link zum kostenlosen Download bereit.