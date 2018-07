Axa Krankenversicherung übertrifft 2017 die Erwartungen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Nach zwölf Jahren an der Spitze der Hamburger Versicherungsgruppe wechselt Fritz Horst Melsheimer in den Aufsichtsrat. Im Gespräch mit dem VersicherungsJournal zieht er zum letzten Mal Bilanz – und äußert sich auch zu „heißen“ Branchenthemen. (Bild: Hansemerkur) mehr ...

Der Hoffnungsträger betriebliche Krankenversicherung (bKV) liegt brach. Obwohl diese lukratives Geschäft verspricht, sind die Umsätze meist noch unbedeutend. Was für mehr Wachstum getan werden kann, erklärt Cord Brockmann in einem Gastbeitrag. (Bild: Brockmann) mehr ...

Insbesondere in der Altersvorsorge und der Reiseversicherung verzeichneten die Hamburger 2012 ein gutes Neugeschäft. Auch bei den Beitragseinnahmen legten beide Geschäftsfelder mehr zu als die Krankenversicherung. mehr ...

19.2.2018 –

Das Bundesfinanzministerium hat in Reaktion auf ein höchstrichterliches Urteil bislang als geheim eingestufte Daten der privaten Krankenversicherer teilweise frei gegeben. Darunter sind auch die Beitragsanpassungen in der Vollversicherung der einzelnen Gesellschaften. (Bild: Peter Kuley, CC BY SA 2.5) mehr ...