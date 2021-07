Axa: Ein Vorstand geht, zwei Managerinnen rücken nach

14.7.2021

Die Axa Konzern AG kündigt Veränderungen an ihrer Spitze an: Beate Heinisch (52), seit November 2018 im Vorstand für das Ressort „Customer Management“ zuständig (VersicherungsJournal 16.7.2018), übernimmt spätestens zum 1. Januar von Klaus Endres den Bereich „Operations“. Sie wird vor allem für die operativen Kundenschnittstellen und die Optimierung der Prozesse zwischen Operations und Vertrieb verantwortlich sein.

Ihre Nachfolgerin wird zum gleichen Stichtag Stephanie Peterson (37), die dann alle Brand-, Marketing- und Vermarktungsthemen, die digitale Interaktion mit Kunden und Vertriebspartnern, Bankenpartnerschaften sowie die Unternehmens-Kommunikation verantwortet. Bis zur Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht wird sie ihre Aufgaben als Generalbevollmächtigte wahrnehmen.

Die gebürtige Amerikanerin kommt von dem Sportartikelhersteller Adidas AG, bei dem sie das Onlinegeschäft und die digitale Transformation vorangetrieben hat. Zuvor war sie Mitglied der Geschäftsführung der Runtastic GmbH, eines Entwicklers von Soft- und Hardwareprodukten im Bereich Fitness.

Endres wird spätestens am 31. Dezember den Konzern laut Axa „auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigem Einvernehmen“ verlassen und in den Holding-Vorstand der R+V Versicherung AG wechseln. Dort wird er die Verantwortung für das Ressort Komposit-Versicherungen/ Passive Rück übernehmen. Dies hatte die R+V bereits vor einigen Wochen gemeldet (1.3.2021).