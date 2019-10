Axa Deutschland ernennt neuen Finanzchef

8.10.2019

Am 7. Oktober übernahm Marc Daniel Zimmermann (37), bisher Leiter des Bereiches Controlling, als Vorstand das Ressort Finanzen der Axa Konzern AG. Zimmermann folgt auf Dr. Nils Kaschner (42), der zur Axa-Gruppe nach Paris wechselt. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Manager war seit 2016 als Finanzchef für den Versicherer tätig (VersicherungsJournal 24.8.2016).

Zimmermann wird in seiner neuen Position für die Bereiche Controlling, Financial-Accounting & Reporting, Financial-Actuarial-Department, Investments & ALM, Enterprise-Information-Management, Steuern und Bank verantwortlich sein. Seit 2016 leitete Zimmermann den Bereich Controlling. Zuvor war er als Vorstandsassistent des Finanzchefs in verschiedenen Funktionen innerhalb des Ressorts Finanzen tätig.

Marc Daniel Zimmermann (Bild: Axa)

„Durch die Berufung von Marc in den Vorstand wird der eingeschlagene Weg unserer Transformation in einem weiterhin herausfordernden finanziellen Umfeld konsequent fortgesetzt. Sie ist darüber hinaus ein Beweis der erfolgreichen Talentförderung bei Axa und eine Anerkennung seiner außerordentlichen Leistung“, lässt sich Alexander Vollert, Vorstandschef von Axa Deutschland, in der Mitteilung zitieren.