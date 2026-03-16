Aventus übernimmt Versicherungsmakler aus Stuttgart

27.3.2026

Die Aventus Maklergruppe GmbH wächst mit einer aktuellen Transaktion in Stuttgart: Der von Inhaber Hans-Robert Lunzer (63) als Einzelkaufmann geführte Vermittlerbetrieb Lunzer & Goebbels schließt sich der Aventus Versicherungsmakler Fellbach GmbH an.

Dieses 1977 gegründete Unternehmen ist bereits seit 2016 Teil der Firmengruppe. Damals noch die AVW GmbH, wurde es 2021 mit der Läpple Versicherungsmakler GmbH und 2023 mit der Weik Versicherungsmakler GmbH verschmolzen. Heute wird die Gesellschaft von Alexander Fribus (43) und Vittoria Circelli (37) geführt.

Von links: Alexander Fribus, Hans-Robert Lunzer und Vittoria Circelli (Bild: Aventus)

Aventus gewinne mit Lunzer & Goebbels „einen etablierten Versicherungsmakler“ hinzu, heißt es von dem Aufkäufer. „Der Zusammenschluss erfolgt im Rahmen einer langfristig angelegten Nachfolgeregelung und stellt die kontinuierliche Betreuung der Kunden auch in Zukunft sicher.“

Denn Lunzer bleibe auch zukünftig als ihr persönlicher Ansprechpartner und Betreuer in seinem Stuttgarter Büro präsent. Die bestehenden Policen würden übertragen, ohne dass sich an den Vertragskonditionen oder Bedingungen etwas ändere.

Die Aventus-Gruppe mit Hauptsitz in Frankfurt betreut nach eigenen Angaben an bundesweit 28 Standorten rund 25.000 „Kunden des deutschen Mittelstands“. Geschäftsführer Simon Nörtersheuser (48) betont, dass sie sich zu 100 Prozent in privater Hand befindet (VersicherungsJournal 28.1.2026).